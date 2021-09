Audi Q4 e-tron Beeld Audi

Blik wil niet de psycholoog uithangen voor de autosector, maar we hebben al een tijdje de indruk dat Audi met zichzelf in de knoop zit. Technologisch loopt het bedrijf niet meer vooraan, zelfs niet binnen het Volkswagenconcern. Het ontwerp is al een decennium weinig opzienbarend. Er was iets met diesel.

Ook Audi’s nieuwe oppermens Markus Duesmann heeft nog niet echt zijn stempel weten te drukken op het merk. We bedoelen: kijk naar Seat (ook van VW), dat onverdroten nieuwe wegen inslaat. Of Skoda (ook van VW), dat de populairste e-auto van Nederland heeft. Audi doet niet zo veel. Ja, het merk heeft zich gecommitteerd aan elektrisch, maar dat is toch vooral omdat het moet van papa Diess, de baas van moeder Volkswagen.

Audi maakt de indruk van een huisvader die zich door zijn klimaatkinderen gedwongen ziet vegetarisch te gaan eten, en elke zaterdag nog verlekkerd bij het Argentijnse vleesschap van de Hanos staat weg te dromen.

De elektrische Q4 e-tron voelt een beetje als het vegabroertje van de grote fossiele jongens die met hun megabek kleine autootjes verscheuren. Deze e-tron is een belangrijk model, want SUV (dus populair) en elektrisch (idem, qua bijtelling, nog eventjes). Hij staat op het platform dat door VW is ontwikkeld. Er zijn accentverschillen in hoe de auto rijdt, maar veel onderscheid tussen de specificaties van een ID3 en 4 en deze Q4 is er niet. Ze hebben dezelfde vermogens, ongeveer dezelfde accugroottes, dezelfde spectaculair kleine draaicirkel.

Waar zit het verschil? Nou hier: de digitale schermen en het multimediasysteem zijn veel overzichtelijker dan die van VW en reageren veel sneller. Nog een onderscheidend punt: de ledfiguurtjes van de dagrijverlichting kunnen worden ingesteld in vier patronen. Vorsprung durch gepiel.

Technologisch opwindend is het niet. Maar de Q4 e-tron rijdt uitstekend, oogt goed, is ruim en voor een elektrische Audi min of meer betaalbaar, al is alles relatief met een vanafprijs van 48.295 euro.

Het interieur is stukken fraaier dan dat van de e-Volkswagens en je kunt er een gelukkig leven in leiden zonder opties aan te vinken, ook opmerkelijk voor een Audi. De ruimte is net als in de ID4 en Skoda Enyaq riant. En het Audi-logo staat op de potsierlijk grote grille, die lijkt gejat uit een Gauchos-restaurant. De guitige beveroogjeskoplampen, die het snoetje een vriendelijk aanzien geven, maken veel goed.