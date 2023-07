Tablet-speaker-fotolijstje-dockingstation in één

Google’s Pixel Tablet Beeld Google

Vergeleken bij Apple’s iPads zijn Android-tablets toch altijd een beetje een zorgenkindje geweest. Android-maker Google zelf bracht al jaren geleden een tablet op de markt, de Nexus 7. Daarna waren er nog wat pogingen, en toen werd het stil. Nu vindt Google het tijd om het opnieuw te proberen met de Pixel Tablet. Het (aantrekkelijke) uitgangspunt is hetzelfde als bij Apple: hardware en software zijn door hetzelfde bedrijf gemaakt en zouden dus optimaal met elkaar moeten samenwerken.

In ruststand fungeert de Pixel Tablet als digitaal fotolijstje Beeld Google

Handig speakertje/oplaadstation

Ook in Nederland. Eerst met slimme speakers (al dan niet met scherm) en wifi-setjes en sinds vorig jaar ook met de uitstekende Pixel-telefoons. Nu volgt dus de tablet. Het is best lastig om wat nieuws te bedenken bij het concept tablet, maar Google is daar toch in geslaagd. Bij het scherm zit namelijk standaard een handig speakertje waar de tablet tegenaan kan worden geklikt. Deze houder is tegelijk een oplaadstation. In de praktijk werkt dat bijzonder handig. Probleem met tablets is vaak dat ze niet zijn opgeladen. Dat komt omdat ze, anders dan bij telefoons, vaak worden gebruikt door verschillende gezinsleden, met als gevolg dat het apparaat wat rondslingert en geen sjoege geeft als je hem nodig heeft.

Tot acht verschillende profielen

Google speelt hier handig op in met dat dockingstation. Verder kunnen gezinsleden tot acht verschillende profielen aanmaken, zodat iedereen zijn eigen omgeving heeft. In losse toestand presteert de tablet dankzij Google’s eigen Tensor G2-chip uitstekend. Videogesprekken, surfen, mailen of een videootje kijken, dat zullen zo’n beetje wel de belangrijkste bezigheden zijn. Over dat laatste gesproken: wie Netflix niet op de tablet wil kijken, maar via Chromecast op een tv, komt bedrogen uit: dit werkt niet. Niet onoverkomelijk (er zijn genoeg andere manieren om Netflix op een tv te kijken), maar wel jammer.

De Pixel Tablet met handig dockingstation / speaker Beeld Google

Slimme speaker met scherm

Gekleefd aan zijn speaker is de tablet een heel ander apparaat. Namelijk een slimme speaker met scherm. Of in ruststand: digitaal fotolijstje. Google heeft al langer de Nest Hub, een apparaat dat vooral bedoeld is om vragen aan te stellen en voor het bedienen van slimme apparaten in huis, zoals lampen. Dat kan zowel via het schermpje als via de stem. Eigenlijk is die Hub met de veelzijdiger Pixel Tablet overbodig.

Jammer tot slot is dat Google geen eigen toetsenbord bij zijn tablet verkoopt, iets wat Apple wel bij de iPad doet. Wie dit toch wil, zal een accessoire van een andere fabrikant erbij moeten kopen.