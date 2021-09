Superkazige lasagne met roquefort en roggebroodkruim

Beeld Oof Verschuren

Jongens, ik had nogal een cheesy weekend. Al weken verheugde ik me op de buitenkeuken van mijn neef, die samen met bevriende restaurateurs uit Amsterdam en Rotterdam in een weiland bij een kaasboerin in het midden van ons land een restaurant uit de grond zou stampen. Alle gerechten zouden ter plekke op open vuur worden bereid, voor tafels vol gasten die werden bijgelicht door lichtsnoeren, vuurtjes en kaarsen.

We werden van tevoren goed ingelicht via e-mails. Het kon nog weleens koud worden ’s avonds, dus of we warme schoenen wilden aandoen – vooral geen hakken! – en veel lagen kleding.

Een bergje vrienden verzamelde zich bij ons thuis. We namen kampeerhoeveelheden truien, vesten, jassen, dekens en sjaals mee. Tot onze tanden waren we tegen elke vorm van kou gewapend. We kregen een rondleiding op de kaasmakerij en vervolgens een heel menu van tig gangen: allemaal met heel verse, of juist heel oude kaas, de wei, de restproducten van kaas (zoals cottage cheese: lekker licht gerookt voor op het brood) of het lam zelf. Ach, het was sprankelend. De gevreesde kou bleef weg, we pelden per gang weer een laag af en zaten uiteindelijk nog net in de laatste avondzon bij het kampvuur met een laatste glas voor vertrek terug naar huis. Ik sliep uit en toog de volgende middag ijskoud naar de proefkamer van de kaaswinkel in mijn buurt voor ultraluxe kaasplanken: met lieve familie, perencider en knapperig brood. We zaten in de nazomerzon, de kaas gleed bijna van de plank af. Ik leerde dat weekend heel veel over kaas: bijvoorbeeld dat de blauwschimmel van een van mijn lievelingen, roquefort, bijvoorbeeld oorspronkelijk komt van schimmels die op roggebrood leven, en dat die kaas daarna in de grotten van Roquefort roquefort wordt.

Ik nam die kaas mee naar huis en maakte er die avond een warm gerecht mee om mijn cheesy weekend af te sluiten, eentje – uiteraard – met heel veel laagjes.

Lasagne met roquefort en pangrattato van roggebrood

hoofdgerecht voor 4

2 tenen knoflook, in schijfjes scheutje olijfolie 300 gr flinterdun gesneden venkel (2 stuks), in reepjes 1 flinke krop radicchio, in reepjes 200 ml witte wijn 2 peren, geschild, klokhuis verwijderd en in dunne plakjes Voor de bechamel: 1,5 eetl. boter 2 eetl. bloem 200 ml room, vermengd met 300 ml water 100 gr + 50 gr roquefort zeezout en versgemalen zwarte peper 1 ei, losgeklopt En verder: 1 pak verse lasagnebladen (250 gram) 1 sneetje Fries roggebrood, tot kruim gemalen of gehakt 1 teen knoflook, fijngeraspt

Fruit de knoflook 30 seconden in olijfolie op middelhoog vuur en voeg de venkelreepjes toe. Bak ze omscheppend 5 minuten, draai het vuur lager en laat ze in 15 minuten garen. Voeg dan de radicchio toe, schep het er voorzichtig door, laat de rode sla slinken. Blus af met witte wijn, laat dat op hoog vuur bijna helemaal inkoken zodat de aanbaksels ook loskoken, maal er peper en zout boven en draai het vuur uit.

Bak de partjes peer in een scheutje olie in een koekenpan, keer ze al de onderkant mooi bruin is, leg opzij.

Maak de bechamel. Smelt de boter in een pan met dikke bodem. Roer de bloem erdoor en blijf een paar minuten roeren tot de roux gaar is. Giet scheut voor scheut het roommengsel erdoor en blijf met een garde goed roeren tot een gladde, gebonden saus. Laat hem onder af en toe roeren op laag vuur even koken tot de bloemsmaak verdwenen is. Verkruimel de kaas erboven en laat het in de hete saus wegsmelten. Breng op smaak met veel peper en eventueel zout. De bechamel mag iets dunner zijn, hij dikt in omdat de lasagnevellen nog veel vocht opnemen.

Roer van het vuur af het ei erdoor.

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Maak de pangrattato. Veeg de koekenpan schoon en verhit er opnieuw een scheut olijfolie in. Bak het broodkruim al omscheppend krokant, voeg als het bijna klaar is de knoflook toe en bak die nog even mee. Breng met zout en peper op smaak. Bewaar op een vel keukenpapier.

Vet een ovenschaal in met olijfolie en maak lagen: lasagne, venkel-raddicchio, lasagne, bechamel en peer, et cetera. Ga door tot alles op is en eindig met bechamel. Verkruimel de laatste kaas erover.

Bak de lasagne ongeveer 30 minuten of tot de saus lekker pruttelt en de lasagnevellen gaar zijn.

Bestrooi met het krokante roggekruim en dien op. Geef er goed aangemaakte peperige sla bij.

Opmaaktip

Overgebleven lasagne bakt u lekker op in een voorverwarmde oven voor de lunch de volgende dag. Bak het afgedekt in alufolie, dan warmt het sneller door en droogt het niet uit.