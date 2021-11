Storytel was vooral van het luisterboek, maar laat je nu ook lezen

Beeld Storytel

Ter Gadgetdesk speelt af en toe een symptoom op van het combimagnetronsyndroom: een hardnekkig wantrouwen in apparaten of oplossingen die heel nadrukkelijk twee vaardigheden zeggen te combineren. Meestal zit je dan met een redelijk werkende magnetron met een dramatische ovenfunctie. Het werktuig dat belooft lepel en vork ineen te zijn prikt meestal slecht, en lepelt al helemaal niet.

Dit om te zeggen dat er scepsis was toen de nieuwe e-reader van Storytel arriveerde, waarop je kunt lezen en waarnaar je kunt luisteren. Het Zweedse bedrijf bood al abonnementen voor luisterboeken aan in meer dan twintig landen, en doet dat via een overzichtelijke app op mobiele apparaten.

Daar voegt het nu een eigen apparaat aan toe. De Storytel Reader is een robuuste e-reader met knoppen om pagina’s om te slaan (het scherm aanraken werkt ook). Hij is intuïtief te bedienen en heeft een helder scherm en een prettig formaat van 11,5 bij 17 centimeter.

De e-reader onderscheidt zich vooral van de concurrentie doordat je erop kunt luisteren via een koptelefoon. Maar, denk je nu, wie neemt er nou zijn e-reader mee in de bus om naar boeken te kunnen luisteren?

Dat is buiten Storytel gerekend, want het idee is hier niet dat één apparaat alles overbodig maakt. Je kunt op je telefoon verder luisteren waar je op de e-reader was gebleven. Dat werkt verrassend goed: log je met hetzelfde account in op app en e-reader, dan speelt de app verder af waar je op het digitale papier was gebleven. Keer je daarna terug naar de e-reader, dan vraagt het apparaat of je verder wilt lezen van waar je was gestopt met luisteren. Dit werkt als beide apparaten zijn verbonden met wifi, maar ook via bluetooth. En trouwens, zo idioot voelt het ook weer niet om te luisteren op de reader als je het verhaal niet wilt onderbreken maar er wel op een andere manier in wilt opgaan.

Dat wisselen werkt alleen met boeken waarvan Storytel het luister- én het e-book in het abonnement heeft. Dat zijn er 4.500 in het Nederlands en ruim 8.000 in het Engels. Sympathiek: Storytel laat gebruikers ook zelf boeken en documenten uploaden via hun account, zij het alleen in het epub-formaat. Die kun je alleen lezen.