Stoere jeans gecombineerd met een deftig jasje: leuk!

En toen was daar ineens een parade aan premières: Aladdin in het Circustheater, No Time to Die in Tuschinski, het Nederlands Film Festival in de Jaarbeurs. Daar hadden we lang op moeten wachten. Op de rode loper van Tuschinski, waar ik in gezelschap en smoking richting de nieuwe Bondfilm banjerde, voelde het alsof een stel paarden eindelijk weer van stal mocht. Ikzelf kon het gras bijna rúíken.

Walt Klink Beeld Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Tot mijn grote vreugde had de meerderheid van de mannelijke genodigden zich gehouden aan de gevraagde dresscode (black tie). Naast me werd een meneer in een lichtgrijs pak zelfs om die reden de toegang geweigerd; dat had ik in Nederland nog nooit meegemaakt. Zou het dan toch nog allemaal goed komen?

Wat heeft de lockdown ons gebracht, behalve al die wandelkilometers in de benen? Het heeft een nieuwe garderobe gecreëerd, eentje die ik tussen formeel en informeel zou willen plaatsen – een tussengarderobe als het ware. Het formele kantooruniform van jasje-dasje werd tijdens de coronacrisis vervangen door wat in de mode-industrie loungekleding wordt genoemd, gemakskleding. De verkoop van pakken bereikte tijdens de coronacrisis een historisch dieptepunt: sweatpants waren niet aan te slepen. Maar wat te doen nu we weer re-integreren? Daar gaven twee acteurs een antwoord op bij het Nederlands Film Festival.

Mandela Wee Wee Beeld Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Op de rode loper van de Jaarbeurs zag ik Walt Klink, die u kent van de jeugdserie Brugklas, in een patchworkpantalon onder een denimvest, olijk afgetopt met een vlinderdas uit de XXL-store. Ook trof ik een andere bezoeker, Mandela Wee Wee (Romano in Mocro maffia), die zijn worker-jeans en robuuste brogues combineert met een doublebreasted jasje inclusief pochet. In principe voeren beiden heren contrasterende stukken en stoffen, maar dat is juist de sleutel tot succes. Dus een klassiek vlinderdasje of vestje, maar dan van denim, een stof die een werkmansorigine kent. Mandela Wee Wee past hetzelfde principe toe door stoere jeans te assembleren met een deftig jasje, waarbij ik een extra aantekening wil maken voor de perfecte pasvorm van dat jasje. Het een versterkt het ander. Want soms, zeg ik naar Nijhoff, is het wonderlijk dat alles juist wél de som is van alle dingen afzonderlijk. Geklede elementen kunnen in het Nieuwe Normaal moeiteloos worden gecombineerd met de comfortabele kleding uit de lockdown-inboedel. Leuk! Het speelveld wordt er ineens ook veel groter door. Doe het wel met beleid, zoals de heren Klink en Wee Wee. Zoals Toon Hermans al wist: ‘Te kleden is een gunst, te weten hoe is een kunst.’