Stilte, aandacht en liefde in de Noord-Hollandse polder

Wat: Brasserie de Keuken, Schagerbrug.

Waar: Aan de Grote Sloot, een kaarsrecht water dat door de Noord-Hollandse polder snijdt.

Sfeer: Tot leven gebracht plattelandshoekje.

Eten: Niks ingewikkelds, wel met veel aandacht en liefde.

Aan het water van de Grote Sloot zit De Keuken in Schagerbrug. Beeld Hilde Harshagen

Wonderlijk toch, hoe dat werkt met stilte. Je hebt íéts van geluid nodig, iets kleins, iets zachts in de verte, en pas dan besef je hoe stil de rest is. Hoor je niets, dan hoor je niets, dus ook de stilte niet. Aan de Grote Sloot in Schagerbrug is het zo stil vanavond, juist omdat we net genoeg horen. De wind die ruist in het riet, een tractor die ergens een erf op draait, geroezemoes van een terras – daarover straks meer.

Eerst het landschap. In het kort: zo plat als een dubbeltje. Het vlakke land, dat vecht in de winter en juicht in de zomer, zoals Jacques Brel het bezong. Maar het is de Noord-Hollandse variant, met aan de ene kant de Westfriese Omringdijk en aan de andere kant de duinen. Dwars erdoorheen loopt de Grote Sloot, een kaarsrechte streep water met één knik, ergens tussen Schagerbrug en Sint-Maartensbrug, omgeven met boerderijen die er vaak al eeuwen staan. Oer-Hollandse taferelen moeten dat zijn geweest, met de volgemolken melkbussen aan de kade, opgepikt per platte boot en meer van die Dik Trom-scènes zonder één op z’n kop gehangen Nederlandse vlag erbij.

Aandacht en liefde

Die zien we vanavond trouwens ook niet als we gaan zitten bij Brasserie de Keuken, dat een terras heeft uitgestald aan het water naast een brug. Hoog riet, waterlelies en een briesje, of noem het maar een bries eigenlijk, want wind waait lekker als het een aanloop mag nemen zoals hier.

Geen boer van vroeger had kunnen vermoeden dat we er nu zó bij zouden zitten op deze plek, onder een parasol met geknoopte vlechtjes, met een glas sauvignon blanc (Fattori) en focaccia met peer en gorgonzola. Die laatste blijkt een voorbode voor een menu dat met aandacht en liefde in elkaar zit. Vijf gangen, en de aftrap is voor dungesneden picanha, het staartdeel van de rund, opgevrolijkt met basilicum, radijs en een krokantje van oude kaas. Voor het vlees rijden ze speciaal naar een slager in Hoorn horen we, en inderdaad: lekker.

In de keuken staat Manon de Waard samen met haar geliefde Martijn van Zwieten. Ze werden al een paar keer gevraagd om op deze plek iets te beginnen, maar altijd dachten ze: dat nooit, daar is niks, dat kennen we te goed. Want De Waard groeide hier op en heeft iedereen hier nog wonen aan de Grote Sloot, op de een of andere manier kom je er niet weg.

De Waard-tent

Die achternaam, dat is trouwens een bekende hier. De Waard is van de tenten, een begrip in Nederlandse kampeerkringen. De oprichter is de opa van de chef en even verderop ligt duincamping De Lepelaar, ooit ontstaan als testterrein voor de tenten die beroemd zijn om hun ingenieuze ontwerpen. Iconisch ook, met die kenmerkende beige tint. Je zou kunnen zeggen dat het een type mens is dat in De Waard-tenten de wereld in trekt, maar die verhandeling houdt u tegoed. Feit is wel: het idee voor Brasserie de Keuken ontstond in een De Waard.

Na een paar horecapogingen elders wisten ze het even niet meer. Van Zwieten en De Waard vertrokken naar Italië, tent mee. Eind september, dus alles dicht, onweersbuien en slagregen. En toen gingen ze fantaseren, toch eens een tekeningetje gemaakt, en ja hoor, na een maand in een De Waard-tent – die doorstond de Piemontse herfst glansrijk – besloten ze: we beginnen zelf iets. Toch daar, toch de Grote Sloot. Of de Côte de Sloot, zoals ze hem nu noemen nadat ze er zelf een vleugje Frankrijk aan hebben gegeven. Of Italië, wat u wil.

Nu er even geen kok te vinden valt, koken ze er zelf. Maar dat kunnen ze. We merken het ook weer bij de lamsnek en -bout die fijn uit de verf komen met een lauwwarme puree van knolselderij en een jus van knoflook en tijm. Daarbij nog een partje ingemaakte puntarelle, een soort artisjokhart maar dan helemaal anders.

En meer nog. Kabeljauw met een opperdoezer in parmaham gerold, sugarsnaps en een beurre blanc van garnalen. Cheesecake toe, met passievrucht en een bodem van bastogne, begeleid met bloedsinaasappelijs, rood fruit en een mousse van champagne en perzik – als je het allemaal doet, hoef je ook niet te kiezen. Echt ingewikkeld wordt het nooit, lekker is het wel. En vol, want het is ze gelukt: er is leven gekomen bij dat bruggetje, bij die sloot, bij dat pláátje dat altijd alleen een plaatje was.

Als we weglopen, de brug over en verder de Grote Sloot af, verstomt het geluid van het terras. En doordat de wind is gaan liggen, horen we ook het ruisen van het riet niet meer. Er is geen verkeer, de zee is net te ver en dan overvalt het ons: we horen niets meer. Heel even dan, tot we toch nog twee glazen horen klinken en we niet meer niets horen, maar juist daarom de grandioze stilte.