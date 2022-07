Stadse scharrelaars op zoek naar een doelgroep

Wat is er minimaal nodig voor individuele mobiliteit? Die vraag wordt meer en meer relevant nu schaarste van ruimte, grondstoffen en brandstof steeds meer gewicht in de schaal leggen. Wat er maximaal mogelijk is, zien we dagelijks op de weg: zware auto’s die honderden kilo’s aan lithium meezeulen voor een paar honderd kilometer bereik, die daarmee een hoeveelheid stroom versnoepen waar een heel huizenblok een week lang van kan genieten.

Maar wat heb je echt nodig als je alleen maar niet op de fiets of de brommer wil of kan? Met die vraag begint er voorzichtig ook een ander aanbod te ontstaan op het gebied van stedelijke mobiliteit. Blik testte onlangs twee voertuigen die behoorlijk dicht bij het minimaal benodigde voor stadsvervoer komen, soms daaronder schieten en soms een stapje verder gaan, maar in elk geval het ‘auto’-aanbod behoorlijk opfleuren, in beide gevallen – voor Blik is het al lang 2035 – uiteraard elektrisch.

Carver S+, de elektrische Carver in de 80 km/u-uitvoering.

Opel Rocks-e is maar 1,45 m hoog, fietsers kunnen eroverheen kijken. Beeld Theo Stielstra

We beproefden kort na elkaar de 80 km-uitvoering van de Nederlandse driewieler Carver S+ en de Birò-uitdager van Opel, de Rocks-e, een scharrelauto die eerder al als de Citroën Ami (uit hetzelfde concern, Stellantis) werd gepresenteerd. De Ami is evenwel (nog) niet leverbaar in Nederland.

Opel Rocks-e: wanneer fabrikanten hun (neon-gele) tassenhaak gaan promoten, zijn ze al snel door hun accessoirelijst heen geraakt.

Rocks-e

De Rocks-e durven we wat het uiterlijk alleen betreft nog wel een auto te noemen. Met vier wielen, twee zitplaatsen naast elkaar en een stel koddige, ronde koplampen is het toch net een plastic auto die te heet is gewassen. Wat opvalt aan het karretje is dat-ie van voor naar achter symmetrisch is: de voor en achterkant zijn gelijk – op de kleur van de lampen na, de deuren hebben allebei rechts een scharnier; zodat de bestuurdersdeur naar voren opent. Het beperkt het aantal onderdelen en draagt dus bij aan de lage prijs van het voertuig. Hij is zo klein, dat naast de originele Smart geparkeerd, de voormalige stadsauto van Daimler 10 centimeter uitsteekt.

Opel Rocks-e: een brommermotor is al snel groter, en de bestuurder zit vlak boven de batterijen. Beeld rv

Het wagentje is uitgerust met een 8 pk-motor (6 kW) en een 5,5 Wh-accu, waardoor de actieradius zo’n 75 kilometer zou moeten bedragen, een afstand die niet snel dagelijks opgereden zal worden.

Toch is de Rocks-e eigenlijk de minst auto-achtige van de twee, want de sticker ’45’ achterop verraadt dat we hier officieel te maken hebben met een brommobiel, het neefje dus van de (rode) Canta en de Amsterdam-Zuidmobiel, de Birò.

Noem het een autootje en je schrikt je wezenloos van de spartaanse uitrusting: plastic stadionstoeltjes, klapraampjes uit de 2CV, één ruitontwasemer, één ruitenwisser, geen bagageruimte en knalhard geveerd.

De Opel Rocks-e met de deuren open, let op de deur aan de bestuurderskant.

Noem het echter een overdekte scooter en we leven op: waterdichte overkapping, stabiele wegligging – ook in de bochten, opbergruimte vóór de passagiersstoel, veiligheidsgordels (geen helm!), mogelijkheid om een bluetoothspeakertje aan te sluiten en superieure remmen. Let ook even op de achteruit (R), het instagramable uiterlijk en de lollige lintjes om de deuren dicht te trekken.

En zo tweeslachtig als het voertuig te beoordelen is, kunnen we het ook beoordelen op z’n bruikbaarheid: is het (in de cargo-uitvoering) een ideale auto voor de computerreparateur, de steunkousenaantrekker, de makelaar? Of is het een overdekte scooter voor de bovenmodale scholier of voor de vlogger die heur haar niet wil laten bederven door een freakin’ helm?

Vooralsnog houden wij het op een aantrekkelijk alternatief voor de Birò, wat heet: een Birò-killer, aangezien de Rocks-e krap boven de 9 duizend euro komt, en de zwarte fietspadplaag royaal een derde meer kost.

Carver S+

En dan stappen we over op de karakteristieke Carver S+, een voertuig dat de Blikredactie lang heeft genegeerd als serieus vervoermiddel omdat-ie vooral groepsgewijs en ronkend gespot werd op bochtige dijkweggetjes en de kronkelige wegen van recreatieterreinen in de Randstad.

Carver S+, parkeren moet in een parkeervak, niet op de stoep.

Totdat de elektrische Carver verscheen. Het Nederlandse merk gaat terug tot 1990, toen onder de naam Eco-Car. In dat jaar besloot oprichter Ton van den Brink te onderzoeken of de toenmalige personenauto waarin meestentijds maar één persoon reed niet de helft lichter kon. Maar aangezien smalle kleine auto’s nogal snel omvallen in de bocht en nooit zouden slagen voor de elandproef – de uitwijkoefening – werd een ingenieus kantelsysteem bedacht en gepatenteerd, dat in de bochten de inzittenden binnenboord houdt en de drie wielen op het asfalt. De eerste benzine-uitvoering verscheen in 2007, 250 exemplaren (à 45 duizend euro) en twee jaar later was het bedrijf failliet. Een doorstart volgde en ruim tien jaar later werd de elektrificering ingezet. De nieuwe Carver, 50 centimeter korter dan de oer-Carver One, is er in twee uitvoeringen: een 45 km-versie voor de brommerrijders en sinds kort een 80 km-uitvoering, die met een auto of motorrijbewijs te besturen is.

Carver S+ ziet er bepaald opvallend uit, het stoffen dakje kan worden opgerold zodat een cabrio-uitvoering ontstaat.

Het rijden voelt als veel auto en weinig motor en is na wat gewenning een genoegen. De bochten gaan jofel, minder kermisachtig dan het uiterlijk doet vrezen. Wel horen we de hele carrosserie enthousiast meedoen: rammeltjes, kraakjes en zelfs luidkeels waarschuwend gepiep als de bestuurder een verkeersdrempel of bocht iets te sportief slecht. Op de provinciale weg, en bij het optrekken, komt het voertuig fijn mee. In vergelijking met de Rocks-e voelen de remmen minder gretig aan.

Verder kan het dakje worden opgerold op een zonnige dag en heeft deze elektrische broeder, evenals de Rocks-e, een grappig stofzuigerrolsnoer waar menig bezitter van een elektrische auto alleen maar jaloers op kan worden. De Carver kan opladen aan de laadpaal, daarvoor is een speciaal verloopsnoertje gemaakt, maar opladen daar gaat niet sneller dan aan het thuisstopcontact.

Carver S+: de bagageruimte is met een verloopkabeltje al aardig gevuld.

In theorie kan de Carver overigens ook op de snelweg, waar 60 km/u immers de ondergrens is, maar de journalisten die dat probeerden schrikken daar nog weleens ’s nachts wakker van. Hoewel het uitzicht rondom royaal is, valt bij het doorkijken van de bocht op dat de A-stijl, die deel uitmaakt van de rolbeugel, het zicht enigszins belemmert.

Carver S+: de overeenkomst met een stofzuiger is hier snel gevonden. Beeld Theo Stielstra

De bestuurder en de passagier zitten achter elkaar als in een sportvliegtuigje en beschikken over een bagageruimte van 75 liter. Dat lijkt heel wat, maar denk aan een niet al te gevulde boodschappentas. Ook van deze auto is er een cargo-uitvoering (nooit vracht zeggen in autoland), wat de gebruiksmogelijkheden ook hier weer ietsje doet verruimen naar monteurs met weinig spullen bij zich, apothekers met bezorgbehoefte en ander zorgpersoneel. De 45 km-uitvoering is dan weer geschikt voor scholieren met bemiddelde ouders en een meer dan gemiddelde behoefte om op te vallen op het parkeerterrein.

Net als bovenstaande Opel, lijkt ook deze Carver op zoek naar een doelgroep. Want tussen scooter en auto gaapt weliswaar een gat, maar voor wie precies is de vraag; van alleen makelaars en zorgmedewerkers kan een fabrikant niet leven. De Carver heeft wat dat betreft misschien wel de beste papieren, aangezien regionaal woon-werkverkeer ermee mogelijk is. Het is een van de nieuwe stadse scharrelwagentjes die we de komende jaren ongetwijfeld meer gaan zien.

Gereden Carver S+ Prijs € 14.490 Max. snelheid 80 km/u Vermogen 2 x 3 kW Actieradius 100 km (opgave fabrikant) L x B x H 289 x 106 x 149 cm Accu 7,1 kWh Gewicht 273 kg