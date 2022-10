Spoedcursus leeslust: zo krijg én houd je je kind aan het lezen

Banner Beeld Matteo Bal

Als het gaat om leesplezier scoren Nederlandse kinderen niet goed. Uit het internationale Pisa-onderzoek onder 15-jarigen in tachtig landen staat Nederland op plek 78. Ook de leesvaardigheid laat te wensen over. Een kwart van de scholieren kan niet goed genoeg lezen om mee te kunnen doen in de samenleving, doordat ze bijvoorbeeld de bijsluiter van een medicijn niet begrijpen. Wat kun je als ouder thuis doen om je kind aan het boek te krijgen?

Goed voorbeeld doet volgen

‘Om lezers te baren heb je lezers nodig’, schreef Aleid Truijens in haar Volkskrant-column. Uit onderzoek blijkt dat vooral bij oudere kinderen het zien van lezende ouders een positief effect heeft op de leesmotivatie. ‘Geef het goede voorbeeld en pak een boek’, zegt ook kinderboekenschrijver Janneke Schotveld, die de populaire kinderboeken Superjuffie en Avonturen van de dappere ridster schreef. Ze stond twaalf jaar voor de klas, bezoekt wekelijks scholen en geeft workshops over leesbevordering aan docenten. ‘En laat overal boeken rondslingeren.’

Doe het samen

Het is een misvatting dat lezen een solitaire bezigheid moet zijn. ‘Maak van lezen iets gemeenschappelijks. Door tegelijkertijd te lezen of samen naar een audioboek te luisteren. Dat motiveert extra’, zegt kinderboekenschrijver Jacques Vriens. Hij ontdekte dit tijdens het lesgeven. ‘Als ik mijn klas vertelde dat ze moesten lezen en ik ging zelf schriften nakijken, dan werkte dat niet. Ze hadden door dat ze bezig werden gehouden. Ging ik zelf ook lezen, dan was er rust.’

Alle beetjes helpen

Lezen is meer dan alleen dat ene zeer verantwoorde kinderboek dat tal van prijzen heeft gekregen. ‘De Donald Duck lezen is óók lezen,’ zegt Janneke Schotveld. ‘Mijn kinderen waren bijvoorbeeld dol op het tijdschrift Kidsweek.’

De leesvaardigheid opkrikken betekent kilometers maken en dan helpen alle beetjes. ‘Een beperkte leesvaardigheid is ongunstig voor de leesmotivatie,’ zegt Roel van Steensel, hoogleraar Leesgedrag aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. ‘Als je ergens niet goed in bent dan doe je negatieve ervaringen op, wat leidt tot meer weerstand en zo kom je in een negatieve leescyclus terecht.’ Laagdrempelig oefenen, zonder druk, is belangrijk.

Laat het kind zelf een boek kiezen

‘Mijn beste jeugdherinnering is dat ik op zaterdag helemaal zelf mocht uitkiezen welke boeken ik uit de bibliotheek mee naar huis nam,’ vertelt Schotveld. Bemoei je als ouder niet te veel met de boekkeuze. ‘Ook niet als het gekozen boek eigenlijk te makkelijk is.’

Ouders kunnen hun kind natuurlijk wel bijstaan in de zoektocht van het juiste boek. ‘Ga naar de bibliotheek, die tot 18 jaar gratis is, en vraag een medewerker naar de nieuwste jeugdboeken’, adviseert Roel van Steensel. ‘Vaders en moeders grijpen vaak terug naar hun eigen favorieten, zoals Kruistocht in spijkerbroek, maar dat wil niet zeggen dat je je kind daar automatisch een plezier mee doet.’

Lees zo lang mogelijk voor

‘Maak van het voorlezen een vast rustmoment aan het einde van de dag’, adviseert Janneke Schotveld. ‘Het is het ideale moment om kinderen te laten ervaren hoe je in een verhaal kunt verdwijnen.’

Ouders gaan minder voorlezen vanaf het moment dat hun kind zelf kan lezen. Leest 61 procent van de ouders met een kind tussen de 8 en 12 jaar ten minste wekelijks voor; bij kinderen tussen de 13 en 18 jaar is dat nog maar 17 procent. Kijk of je het weer kan oppakken, zegt Schotveld. ‘Toen mijn dochter 15 was, wilde ze opeens dat ik weer voorlas. We hebben alle sprookjes van Andersen gelezen.’

Presenteer lezen niet als een verstandig alternatief

Een boek of toch de iPad? Ook ouders zullen dit dilemma herkennen. Het kan naast elkaar bestaan, meent Schotveld. ‘Ik houd zelf van lezen, maar ook van Netflix.’ Kindlief achter het scherm vandaan trekken om te gaan lezen, is niet aan te raden. ‘Zo presenteer je lezen als iets dat moet, zoals spruitjes eten. Een kind wordt een lezer door er plezier uit te halen. Je moet het ongedwongen houden en thuis de omgeving scheppen waardoor lezen vanzelfsprekend wordt.’ Wat niet wegneemt dat ouders soms best op een slimme manier de concurrentie kunnen elimineren. Door je kind geen telefoon naar de slaapkamer te laten meenemen. Wat kun je doen als je niet kan slapen en je verveelt? Juist.