Snack a Jacks met ‘Sweeeet Peanut Butter Flavour’ geven je een opdoffer van jewelste

We dachten heel even dat de naam van dit merk rijstwafels Snack Attack was. Omdat ‘snackaanval’ zo heerlijk herkenbaar klinkt, zo door en door kantoortuinesk. Maar goed, Snack a Jacks dus, een hele lijn van rijstwafels met een smaakje, van voedingsgigant Pepsico.

Nieuw in de reeks: ‘Sweeeet Peanut Butter Flavour’. Met 4 e’s dus. Naast ‘Cheeky Cheese’ en ‘Smooooth Caramel’. U krijgt het idee. ‘Onze smaken zijn net zoals jij’, meldt de producent. De pindakaasvariant geeft je in ieder geval een opdoffer van jewelste als de lange middag zijn flauwe dip heeft bereikt. Dat zit hem niet zozeer in de maïs (34 procent) en de zilvervliesrijst (35 procent), maar des te meer in het pindakaasaroma en de gekarameliseerde suiker. Het caramelgevoel overheerst hier trouwens, met de pindakaas eerder als een verre echo.

Maar deze Snack a Jacks doen precies wat je ervan verwacht. En je zit de rest van de middag te stuiteren op je stoel.

Cijfer 7,2