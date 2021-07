Slimme tech voor thuis, terwijl u op vakantie gaat

Slim gordijn

Een gevoel van lichte overbodigheid bekroop ons onlangs toen we het slimme gordijn van Switch Bot Curtain testten. Natuurlijk is het leuk om voor de eerste keer het gordijn te sluiten met een app. En misschien zijn er ook mensen die genieten van het feit dat hun gordijn zich ’s ochtends bij het gloren van de dag automatisch opent. Het is leuk, het is aardig, maar het lost geen probleem op. Dat is anders op vakantie. Laat het robotje de gordijnen openen en sluiten en inbrekers zullen het huis net wat eerder links laten liggen.

SwitchBot Curtain, vanaf € 73 voor één motortje. Hub (nodig voor gebruik op grotere afstand) € 32

Beeld SwitchBot

Slimme lamp

Een klassieker is de slimme lamp, groot en bekend geworden door fabrikant Signify met zijn Philips Hue-lampen. Daarvan zijn er steeds meer, zowel voor binnen als buiten. Een van de laatste aanwinsten is de buitenlamp Amarant, die complete muren in vrolijke kleuren kan belichten. Of, desgewenst, in fel wit licht. Dat laatste kan, in combinatie met een bewegingssensor, weer handig zijn als anti-inbraakmaatregel. Ook handig op dit gebied is een extra optie in de toch al uitgebreide Hue-app om gedurende de vakantie lampen op willekeurige tijdstippen aan en uit te laten gaan: Light Schedules with Randomness. Andere producten van Hue zijn inmiddels gekopieerd door goedkopere fabrikanten. Zo biedt budgetwinkel Action onder de naam LSC ook een beperkt assortiment slimme lampen voor binnen en buiten aan.

Philips Hue Amarant € 150

LSC Smart Connect led-tuinlamp € 12

Philips Hue Amarant. Beeld Philips Hue

Slim slot

Heeft u buren die de planten water komen geven of vrienden die de kat eten komen geven? Dan kan een slim slot handig zijn. Niet voor iedereen een eigen sleutel, maar gewoon het toegangsbeleid regelen met een app. Ook is het mogelijk om vanaf het vakantieadres de deur te openen mocht dat nodig zijn. En te sluiten. Er is een groeiend aantal fabrikanten die zich op deze markt begeven, zoals Nuki, het Nederlandse Loqed, Tedee, Bold of Yale. Sommige werken op bestaande sloten, andere gebruiken een heel eigen systeem.

Tedee slot: € 279. Hele set (slot, cilinder, bridge): € 399.

LOQED Touch Smart Lock € 349

Het slimme slot van Tedee. Beeld Tedee

Slimme deurbel en camera

Slimme deurbellen tonen wie er voor de voordeur staat. Goed volk? Dan is het een optie de deur op afstand te openen, als u in het bezit bent van een slim slot. Maar u kunt de bezorger ook vragen het pakketje door het kattenluikje te schuiven. De deurbellen van fabrikanten als Nest (Google), Ring (Amazon), Arlo of het Franse Netatmo (dat de beelden niet in de cloud, maar op een kaartje bewaart) zijn voorzien van een camera. Het verschil zit vooral in het aansluiten. Sommige bellen werken met een batterij, andere moeten op de bestaande bedrading worden aangesloten. Wie gespuis rond het huis in de gaten wil houden, kan beter een speciale buitencamera kopen. Ook hier zijn de voornoemde fabrikanten actief, plus nog tientallen andere. Let wel: voor cloudopslag en het terugkijken van oudere beelden moet de klant abonnementskosten betalen.

Arlo Doorbell Wire Free: € 193

Netatmo Doorbell: € 249

De Arlo-app die bij de slimme deurbel hoort. Beeld Arlo

Slimme tuin

Hoe moet het nu met het frisgroene gazon en de fraaie planten die in de aanloop naar de zomer door veel liefde en aandacht konden floreren? U kunt de buren lief aankijken en ze een lekkere fles wijn uit Italië in het vooruitzicht stellen, maar u kunt ook een app het werk laten doen. Tuinspecialist Gardena bijvoorbeeld heeft veel producten die het bijhouden van de tuin uit handen nemen. Een slimme maaier houdt het gazon bij, van afstand per app aangestuurd of op vaste tijdstippen. Sproeien? Ook met een app. Nog handiger is om de sensor te gebruiken die de temperatuur en luchtvochtigheid in de tuin in de gaten houdt. Het irrigatiesysteem komt dan vanzelf in actie.

Gardena Smart System Start Set (robotmaaier en slimme besproeiing: € 1.220

De slimme robotmaaier van Gardena. Beeld Gardena

Wachtwoordmanager en powerbank

Goed, het hele huis is slim gemaakt. Maar misschien wel het allerbelangrijkst (ook thuis trouwens): een goede en betrouwbare wachtwoordmanager. Daarvoor hoeft u niet de portemonnee te trekken. Er zijn uitstekende betaalde apps als 1Password en LastPass, maar het gratis Bitwarden is even goed. Neem geen papiertjes met de wachtwoorden van uw bank of Google-account mee en bewaar alles in die app. Een powerbank tot slot is ook geen overbodige luxe. Dit exemplaar van Zens heeft een magnetische voorkant waarop een van de laatste iPhones (met MagSafe) kan worden geplakt. Op de andere kant kan de vakantievierder vervolgens een doosje met oortjes leggen, als deze geschikt is voor draadloos opladen. Wie een capaciteit van 4000 mAh wat mager vindt, kan beter een snoertjes-exemplaar van 10.000 of zelfs 20.000 mAh kopen.

Zens mAh MagSafe powerbank: € 70

Bitwarden wachtwoordmanager (Android of iOS): gratis

Zens powerbank Beeld Zens