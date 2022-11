Shockeren, irriteren en provoceren met je outfit: de punk droop van de plankiers deze herfst

Vanaf links: Burberry, Marine Serre, Rokh, Versace, Louis Vuitton Beeld Imaxtree

Het icoon

Als er iemand de hogepriester van de punk is, dan is het dame Vivienne Westwood wel, die in 1974 samen met de latere Sex Pistols-manager Malcolm McLaren de boetiek Sex opende op de Londense King’s Road. Ze ontworpen en verkochten kleding die het doel had om mensen te shockeren, irriteren en provoceren. Textiele middelvingers naar het establishment waren het, die actie en protest schreeuwden. Met de hand beschreven T-shirts, truien met gaten, loeistrakke broeken, leren jekkies, kapotte netkousen, verbouwde Schotse rokken en veel riemen: voor een beetje punker even essentieel als een hanekam.

Vivienne Westwood Beeld Robin Laurance

De sterveling

Het lijkt een gigantische stap, van Westwood naar Wortelboer, maar als er één Nederlandse tv-ster het predicaat enfant terrible verdient is het de BNNVara-diva wel. Ze heeft schijt aan conventies, is nooit te belabberd een middelvinger op of tong uit te steken en doet dat alles gehuld in schreeuwerige, kleurrijke, gewaagde doch geestige creaties. Wortelboer schuwt doorkijkrokken, netstoffen, protestshirts, neon en leer allerminst. Naar het Televizier-gala ging ze in een punky bikerjurk met Westwoodiaanse korset- en heupdetails van de hand van de Nederlandse ‘non-conformist’ couturier Rachel Klok.

Emma Wortelboer bij de uitreiking televizier-ring 2022 in Carre. Beeld ANP / Robin Utrecht

Op de catwalk

Dat je punk op veel manieren kunt dragen en doseren toonden de catwalkcollecties voor deze herfst. Bij sommige huizen, zoals Louis Vuitton en Acne, was de combinatie ruiten, rafels en leer misschien eerder grunge, terwijl bij Marine Serre en bij – uiteraard – Vivienne Westwood de onversneden punk van de plankiers droop. Versace, Rokh en Burberry maakten er een schoon en bijna chic soort punk van, met net afgewerkte rafels en keurig gestreken bloesjes – al werd het door de latex leggings nergens te braaf.

Huiswerk

* Geen trek in een latex legging? Draag een klassieke plooirok gerust eens over een simpele zwarte broek en weg is de truttigheid.

* Ook een prima manier om Schotse ruiten te onttrutten: draag er een denim shirt of jasje bij.

* Combineer, net als bij Marine Serre, een rok met motief eens met een gedessineerde panty. De rest van de look rustig houden voorkomt dat het al te eclectisch wordt.