Seks, verlangen en dieren: ach, eigenlijk alles inspireert deze succesvolle Nederlandse modemakers

Ninamounah Langestraat en Robin Burggraaf Beeld Oof Verschuren

Verlangen en seks, het zijn de thema’s waar de Nederlandse ontwerper Ninamounah Langestraat (30) graag mee werkt. Ze is oprichter van het succesvolle modelabel Ninamounah. De basis hiervan werd gelegd tijdens haar studie aan de Gerrit Rietveld Academie. Met haar afstudeercollectie uit 2017, getiteld Mother Nature is a Slut, wint ze de prestigieuze Frans Molenaar Coutureprijs. Daarna gaat het rap: niet alleen presenteert ze collecties op de Fashion Week van Amsterdam en Londen, ook roept de Volkskrant haar in 2019 uit tot hét modetalent van het jaar.

Met als uitgangspunt ‘je moet niet zelf alles willen kunnen’, betrekt ze jeugdvriend Robin Burggraaf (26) bij het merk. Hij bewaakt als brand director de kernwaarden van het bedrijf en verzorgt de zakelijke kant en de communicatie.

Marlboro

Het logo van haar merk wordt gevormd uit het bekende vette lettertype dat sigarettenlabel Marlboro gebruikte voor het werd verboden in 2020. Het staat voor haar symbool voor de thema’s verlangen en seks. ‘Ik vind het spannend hoe Marlboro vroeger in reclame flirtte met de duivel: het merk speelde met verleiding en allure, terwijl sigaretten eigenlijk puur en puur slecht zijn’, zegt Langestraat. ‘Onder het laagje reclame schuilde kanker en de dood, maar als ik het logo zag, wilde ik meteen roken.’

De collecties van Ninamounah bestaan vaak uit een soort versmelting van leren motorpakken, Franse korsetten en maatpakken met krijtstreep. De stukken zijn inmiddels te koop in meer dan twintig winkels in grote Europese steden. Ook is het merk populair in China en binnenkort te verkrijgen in de Verenigde Staten.

collectie Ninamounah Beeld Nikola Lamburov

De ontwerpstudio van het kledingmerk, waar vaak popmuziek van Shakira of gothic rock van The Cure aanstaat, is een voormalige autoshowroom in Amsterdam-West, een lang gebouw met hoge plafonds en zijkamertjes waar vroeger autodeals werden gesloten. ‘Kijk, dit zijn mijn beestjes’, zegt Langestraat in een videogesprek, terwijl ze haar dieren op sterk water in de vensterbank laat zien. ‘Die spaar ik: schorpioenen, tarantula’s en deze vind ik het coolst: de anatomie van een duif.’

Toen Langestraat en Burggraaf tieners waren, kwamen ze door omstandigheden terecht in hetzelfde pleeggezin. ‘Mounah legde toen eens de eettafel vol met dode padden. Die was ze aan het drogen om een leren jas van te maken.’ Langestraat: ‘Het klinkt nu raar, maar dat vond iedereen daar normaal.’

Ruigoord

Ruigoord Beeld Adriaan van der Ploeg

Langestraat en Burggraaf beschrijven hun jeugd beiden als vrij. Langestraat groeide op in Ruigoord, een kunstenaarskolonie ten westen van Amsterdam, en Burggraaf in de Jordaan in Amsterdam, op driehoog-achter. Burggraaf: ‘Daar woonde ik bij mijn vader, hij is een rare snuiter, maar wel heel lief: een hippie die nooit helemaal volwassen is geworden.’ Zijn moeder was door een drugsverslaving niet in beeld.

Het idee van een moeder was hem daardoor vreemd. ‘Ik herinner me dat ik op mijn 6de bij een vriend ging eten en dacht: wie is die vrouw hier aan tafel? Maar mijn onconventionele jeugd heeft me ook iets moois gebracht. Het bood me de ruimte mijn eigen weg te kiezen. Dus toen Mounah afstudeerde en ik bij het merk kon komen werken, stopte ik met mijn studie en dacht ik: ik probeer het eens zonder examen.’

Inmiddels zijn ze bijna vijf jaar verder en op het moment van het interview druk bezig met de voorbereidingen voor hun derde optreden op de Paris Fashion Week, een van de hoogst haalbare modepodia. Daar presenteren ze – nu voor het eerst fysiek – hun nieuwe collectie, getiteld The Hunt, geïnspireerd op Langestraats adoptiehond Bear. Ze laten in de collectie de overeenkomsten zien tussen jagen en seks: het gebruiken van lokroepen, het achtervolgen, wachten en uiteindelijk doordringen van het slachtoffer met fallische pijlen of kogels.

Symbolische betekenis

Het resultaat? Een vooruitstrevende, authentieke collectie, waarbij verhaal en ontwerp naadloos aansluiten. Denk aan mantelpakjes van zwart nephaar als schaamhaar, lange jurken van groene pailletten als schubben en wollen jassen met naden als littekens op de rug. Elk detail heeft een symbolische betekenis: rimpelingen staan voor overeind staande haren, baleinen voor het skelet van een dood dier en ritsen voor opengereten wonden.

En zal Amsterdam groot genoeg blijven voor het merk? ‘Parijs zou wel een logische vervolgstap zijn’, zegt Langestraat. ‘Maar ik zie ons eerder op een boerderij buiten de stad wonen, omringd door dieren.’

Video: ‘Green porn’ van Isabella Rosselini

‘Green porn’ van Isabella Rosselini Beeld .

Langestraat: ‘Toen ik in Ruigoord woonde had ik een aantal slakken als huisdieren: ik gaf ze zangles en ze sliepen bij mij in bed. In mijn leven heb ik veel veiligheid gemist: mijn moeder is jong overleden, ik ben vaak verhuisd en toen mijn moeders wietplantage in brand vloog moest ik daar weg. Daarom ben ik best jaloers op slakken; ze hebben hun veilige huis altijd bij zich. Wel hield ik als kind erg van escargots. Huilend at ik die op: ik voelde me net een kannibaal, maar vond het zó lekker.

De Italiaanse actrice Isabella Rossellini maakt video’s waarin ze laat zien hoe dieren seks hebben. Zo ook de slak: verkleed in een groen, slijmerig pak staat Rossellini tegen een andere slak aan. De slak is een hermafrodiet, zowel een mannetje als vrouwtje tegelijkertijd. Met love darts, een soort pijlen, maken ze gaten in een andere slak en vervolgens ejaculeren ze erin. ‘Ik hou ervan pijn gedaan te worden’, zegt Rossellini in de video, waarna een slak gaten in haar lichaam maakt. Ze kreunt en zegt: ‘SM windt me op.’’

Boek: Het parfum van Patrick Süskind

Het parfum van Patrick Süskind Beeld .

Langestraat: ‘Dit boek is het meest gelezen Duitse boek ter wereld. Het vertelt een modern sprookje: niemand kan van hoofdpersoon Grenouille houden, omdat hij geen geur heeft. Daarom gaat hij op zoek naar een parfum, zodat er wél van hem kan worden gehouden. Uiteindelijk trekt hij een parfum uit maagden met rood haar. En dat werkt: Grenouille wordt aanbeden. Maar het wordt hem te veel: hij wordt gulzig en giet het hele flesje over zich heen. De lekkere geur werkt als een overdosis op de personen in het boek. Iedereen komt op Grenouille af. De geur is gekmakend. De personen scheuren hem aan stukken – dit zag ik voor me als een soort dierlijke orgie – en dan eten ze hem op.

Van het boek is ook een verfilming, maar die vind ik kut. In het boek is het belangrijk dat Grenouille afschuwelijk lelijk is, maar in de film, een typische Hollywood-verfilming, is hij toch weer een geil mannetje. Daardoor raakt de essentie van het boek kwijt, echt zonde.’

Bioloog: Midas Dekkers

Midas Dekkers Beeld Hilde Harshagen

Langestraat: ‘Midas Dekkers, een Nederlandse bioloog, is mijn grote liefde. Als kind had ik al interesse in biologie en daarom gaf mijn opa me op mijn 9de een boek van Dekkers. Zijn verhalen zijn zó controversieel, hij kent geen schaamte. Zo lees ik nu zijn boek De kleine verlossing of de lust van ontlasten, waarin hij vertelt dat iedereen altijd zijn ontlasting met zich meedraagt. Niemand vindt dat vies, maar op het moment dat het de anus uitkomt, vindt iedereen het het goorste wat er is. En dat is eigenlijk heel gek. Nu, tijdens dit interview, hebben we het ook allebei in onze darmen zitten, het is een soort geheimpje dat we met ons meedragen.

Ik zou het geweldig vinden als Dekkers eens naar mijn show komt, ik nodig hem altijd uit, maar hij komt nooit. Hij heeft mijn interesse in de natuur aangewakkerd. Voor mijn studie aan de kunstacademie studeerde ik een blauwe maandag biologie. Dekkers zegt dat biologen en kunstenaars grote overeenkomsten hebben: allebei excelleren ze in observatie. Uiteindelijk koos ik voor het Rietveld, want als bioloog is je vak toch beperkt, terwijl je als kunstenaar of ontwerper kunt zijn wie je wil zijn.’

Favoriete dier: De axolotl

Axolotl Beeld Getty Images

Langestraat: ‘De axolotl is een salamander en wordt ongeveer 30 cm lang. Ooit kocht ik er een op een amfibieënbeurs in Antwerpen. Een babyaxolotl is het schattigste dier dat je ooit hebt gezien. Ik noemde hem El Tigre. Het zijn heel sociale dieren, die meteen naar je toe komen. Jarenlang stond El Tigre in mijn ontwerpstudio. Hij was mijn grote inspiratie voor een aantal collecties, genaamd Metamorfose.

De axolotl leeft in het water, maar als hij zich bedreigd voelt, kan hij transformeren: hij verliest zijn visachtige lichaamsvorm en laat zijn roodkleurige kieuwen los. Dan leeft hij verder op het land. Maar daar kan hij maar weinig voedsel vinden én kan hij zich niet meer voortplanten. Waarom zou een dier dan zoveel moeite doen, om erna een ongunstig leven te leiden? Daar is geen logische reden voor te vinden in de natuur, dat is fascinerend.

Na zes jaar stond het aquarium van El Tigre in mijn studio te verstoffen in een hoekje. Dat vond ik zielig, dus plaatste ik een oproep op Instagram: ‘Wie wil El Tigre adopteren?’ Ik kreeg veel reacties en koos de leukste uit. Zijn nieuwe baasje stuurt me nog geregeld lieve filmpjes van hem.’

Filmscène: The dinner party, uit de film The Square

Langestraat: ‘De film The Square bespot de elite en de kunstenaarswereld. Vooral in een scène wordt dit duidelijk: bij een chic diner krijgen de gasten een optreden van een man die een aap nadoet en dat gaat totaal mis. De man, Amerikaans acteur Terry Notary (die ook als bewegingsacteur werkte voor de Planet of the Apes-films), maakt de gasten belachelijk, intimideert ze, zit aan ze, springt op de tafel en gaat zelfs op een vrouw liggen. Het wordt steeds erger, je voelt de emoties van afschuw en plaatsvervangende schaamte van de gasten in je maag. En dat vond ik zó heerlijk: ik kon me helemaal voorstellen hoe afschuwelijk en prachtig tegelijk het optreden moest zijn geweest.

De scène doet me denken aan hoe mijn moeder vroeger in Ruigoord op mijn kinderfeestjes een dansoptreden gaf voor mijn vrienden. Ik noemde dit de didgeridoo-dans. Vreselijk vond ik dat. Veel kinderen mochten ook niet op mijn feestjes komen, hun ouders vonden Ruigoord maar een vreemd dorp. ‘Die mensen zijn saai’, zei mijn moeder dan.’

Muze: Richie Shazam

Burggraaf: ‘Onze muze Richie Shazam woont in New York en is model, fotograaf, schrijver, presentatrice én ontwerper: alles wat op haar pad komt verslindt ze. En alles wat ze doet, doet ze op hoog niveau: de ene dag staat ze als model in de Amerikaanse Vogue en de andere dag schiet ze de cover van Interview Magazine. Ze heeft extreme levenslust.’

Langestraat: ‘Muzes zijn voor ons merk belangrijk: de kleding zelf is niets, je hebt een mens nodig om er betekenis aan te geven.’

Burggraaf: ‘Uiteindelijk is mode er voor mensen om te dragen. Shazam heeft iets uitdagends, dat draagt zij met zich mee als ze kleding aan heeft. Zo krijgt de kleding een extra betekenis. Als ik voor shows op zoek ben naar modellen, ontvang ik van modellenbureaus vaak een overzicht met foto’s van jonge jongens en meiden. Zij hebben meestal nog niks meegemaakt en dat zie je als ze onze kleding dragen: het doet niks met ze. De kleding draagt dan hen, in plaats van dat zij de kleding dragen.’

Optreden: Slouch van Hester Scheurwater, met Noemi Calzavara in de hoofdrol

Beeld Hester Scheurwater

Langestraat: ‘Het werk van fotograaf Hester Scheurwater speelt met het beeld van de vrouw als lustobject. Ze maakt zelfportretten met daarop haar borsten, vagina, rimpels of knalrode hoofd. Op sociale media zie je vaak het perfecte plaatje, in tegenstelling tot het werk van Scheurwater, zij laat de werkelijkheid zien.

Begin dit jaar bezocht ik het optreden Slouch van Scheurwater, met Noemi Calzavara in de hoofdrol. Het optreden vond plaats in Sexyland World, een cultureel clubhuis in Amsterdam-Noord. Daar zat Calzavara op een krukje, ze had een topje aan, maar geen onderbroek. Haar vagina werd verlicht door een spotje en langzaam opende ze haar benen. Haar vulva vouwde langzaam, als een soort bloem, open.

Met veertig mensen stonden we om haar heen. Een voor een keek ze ons aan, met een blik die schreeuwde: Had je wat? Wil je iets van me? Ik voelde me pervers, opgewonden, gegeneerd en geïntrigeerd tegelijkertijd. Langzaam zag ik ook haar billen opengaan en kwam haar anus tevoorschijn. Veel mannen liepen weg, ze vonden het optreden te confronterend. Vaak wordt de vulva beschermd en weggestopt, maar Calzavara hield hem voor je neus. Het was een waanzinnige ervaring, waardoor ik ook trotser ben op mijn eigen vagina.’

Talisman: Sieraad met tanden of haar van een dierbare

Langestraat: ‘Mijn moeder droeg altijd oorbellen met daaraan melktanden van mijn broertje. Toen ze doodging, wilde ze daarmee begraven worden. Maar voor scans in het ziekenhuis had ze de oorbellen afgedaan en toen ze was overleden, kon ik ze niet meer vinden. Afschuwelijk voelde ik me toen. Uiteindelijk heb ik haar begraven met een amulet met daarin afgeknipt haar van mij en mijn broertje.

In 1992 zat ik met mijn ouders in het vliegtuig dat neerstortte bij Faro, Portugal. 56 mensen kwamen daarbij om het leven, wij overleefden. Een aantal jaar later kreeg mijn moeder een zeldzame vorm van kanker. Dokters zeiden dat de crash de oorzaak kon zijn. Soms denk ik dat het lot wilde dat mijn moeder toen doodging. Ik was tijdens de vliegramp nog een baby. Het is gek dat iets wat je je niet kunt herinneren, zo’n grote impact heeft op je leven.

Twee jaar na haar overlijden miste ik mijn moeder vreselijk. Ik pakte haar schatkist erbij: een gigantische houten doos uit India met dierbare souvenirs uit verre landen. Opeens zag ik de oorbellen in het kistje. Ernaast lag haar verstandskies. Een kies draag ik nu als hangertje aan een gouden ketting. Dat is nu mijn kostbaarste bezit.’