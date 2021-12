De Remarkable 2, ‘een grotesk duur digitaal kladblok’. Beeld ReMarkable

Laten we er geen doekjes om winden. De Remarkable 2 is een grotesk duur digitaal kladblok. Bijna 300 euro moet je ervoor aftikken. En dat is dan met 100 euro korting, waarvan niet helemaal duidelijk is of zij tijdelijk is of permanent.

Voor dat bedrag krijg je een soort e-reader op tabletformaat, waarop je kunt lezen en schrijven. Wil je dat laatste daadwerkelijk doen, dan heb je wel een digitaal potlood nodig à 59 euro. Of de luxe versie, natuurlijk, waarbij de achterkant dient als digitale gum (129 euro, ka-ching). Hoesje erbij (minimaal 79 euro) zodat je hem ook nog mee kunt nemen, en de rekening begint al aardig op te lopen.

En dan moet het ergste nog komen. Want de populairste mogelijkheden van het apparaat – documenten back-uppen in de cloud, handgeschreven aantekeningen automatisch omzetten naar tekst, integratie met Google en Dropbox – zijn sinds kort een abonnementsdienst. Tel er dus nog maar 7,99 euro bij op, elke maand, voor zolang je het apparaat gebruikt.

Na drie jaar Remarkable 2 ben je dan (voor de goedkoopste variant met hoesje) een grove 725 euro kwijt. Om het in perspectief te plaatsen: dat zijn 45 aantekeningenboekjes van luxemerk Moleskine (vijftien per jaar), of 290 rudimentaire collegeblokken van de Hema. De Remarkable is vooral opmerkelijk omdat hij economisch zo volkomen onrendabel is.

Maar, ho, wacht, stop. Net zoals je geen BMW, Audi of Mercedes koopt omdat hij je zo lekker voordelig van a naar b vervoert, gaat een vergelijking op de pure knaken bij de Remarkable uiteindelijk toch mank.

Schrijven op de Remarkable is pure luxe, fijner zelfs dan schrijven op papier. Dat je op het apparaat al je aantekeningen in mapjes kunt ordenen, is een verademing voor wie warrige kladblokken gewend is. Je kunt er pdf’s op laden en aantekeningen maken in de kantlijn. Je hoeft nooit meer een contract te printen en scannen, want digitaal ondertekenen doe je nu op je schrijftablet. En met handschriften kan het ding prima uit de voeten. Alleen het omzetten van vakjargon naar tekst is soms lastig.

Eenmaal in je handen, wil je hem nooit meer kwijt. Remarkable biedt puur, oversneden schrijversgeluk. En daar mag je misschien best een beetje voor worden afgezet.