Scheren met een app en oplichtende lampjes

Philips S9000 Beeld Philips

Kritische techfilosofen noemen ze datafetisjisten, of dataïsten: de mensen die een grenzeloos geloof in data en technologie hebben en denken dat ze grip op hun leven krijgen als hun hele gedrag in apps wordt vastgelegd. Denk aan stappentellers, fitness- en slaapapps. Ook de dagelijkse tandenpoets- en scheerroutines ontspringen de dans niet en worden inmiddels gemeten en inzichtelijk gemaakt.

Neem Philips, dat zijn scheerapparaten tegenwoordig vergezeld laat gaan van een app, GroomTribe genaamd. En natuurlijk ook van een bluetooth-verbinding, om het apparaat aan het mobieltje te koppelen. De app houdt van alles bij: wanneer het apparaat moet worden schoongemaakt, maar ook hoe de scheerbeurten zijn verlopen. In de zogeheten ‘scheergeschiedenis’ is per sessie te zien hoe die is gegaan. ‘Goede scheertijd’, staat er dan bijvoorbeeld. Wie te sloom is en meer dan drie minuten nodig heeft, krijgt een reprimande: langer dan drie minuten zorgt voor huidirritatie.

Scheren met de feedback van een app en lampjes. Beeld Philips

Ook houden apparaat en app bij of de eigenaar wel genoeg cirkelbewegingen maakt tijdens het scheren. ‘Probeer een bewegingsscore hoger dan 60 procent aan te houden’, adviseert de app. Als laatste wordt de uitgeoefende druk in kaart gebracht. Wie het goed doet, krijgt een hart onder de riem: goed gedaan! Het door de gadgetdesk geteste apparaat (de S9000) heeft een nieuw foefje dat bij dit laatste moet helpen. Tijdens het scheren (nat of droog) toont het via een oplichtende ring verschillende kleuren. Oranje wil zeggen dat er te veel druk wordt uitgeoefend op de huid; blauw is juist te weinig. En groen is goed. Deze zogenoemde Pressure Guard Sensor werkt een stuk beter dan die hele app, omdat die al tijdens het gebruik feedback geeft, in plaats van achteraf. In de praktijk zullen weinig mensen de app regelmatig raadplegen, vermoeden we. Of je moet natuurlijk een echte datazeloot zijn.

Is het allemaal genoeg om de doorgewinterde nattemesjesgebruiker over de streep te trekken? Dat vermoedelijk toch niet. Zeker, het driekoppige techmonster met kunstmatige intelligentie, ‘nanotech-precisiemessen’, app en bluetooth scheert een stuk comfortabeler dan de voorvaderen van jaren geleden. Maar wie eenmaal mesjes gewend is, zal niet overstappen. En misschien is het juist wel een mooi begin van de dag om zónder app en oplichtende Pressure Guard Sensor een gladde huid te verkrijgen. Dan mag je er ook gerust langer dan drie minuten over doen.