Schenken bij herfstig voedsel, deze breedgeschouderde rode wijn

Het is dat ik al een huis heb in Frankrijk. En dat de Minervois per auto klimaatonvriendelijk ver weg is, zeker als je er vaker heen gaat. Maar wat een verrukkelijk dorp, dat Bize, met een middeleeuwse kern. Eten Chez Jean-Marc of Chez Titi, een wekelijkse markt en een zwemplek in de klaar stromende rivier. Bezoekers kunnen op een echte Flower Camping staan. Belangrijk pluspunt ook is het Domaine de la Croix de Saint-Jean. Daar is alweer een vierde generatie wijnboeren bezig met het koesteren van de druivenstokken. In grootvader Pierres tijd draaide alles nog om bulk, tegenwoordig zijn de alweer bejaarde vader Robert, diens zoon Michel en de arrière-petits-enfants Annabelle en Alexis doende met het maken van kwaliteit. ‘Elke jaargang is als een rugbywedstrijd’, zegt Michel. ‘Uniek. En heeft dus een eigen aanpak nodig.’ Rugby is dé sport van Zuid-Frankrijk.

La Croix de Père Michel 2020 is breedgeschouderd rood, solide maar met elegantie. Staat op een onderstel van grenache, een torso van syrah erboven, armen van carignan, cinsault en mourvèdre. Daar duw je wel een paar kleinere spelers mee opzij. Niet te warm schenken bij herfstig voedsel.

Colaris.nl, € 10,95

Prijs/kwaliteit 9-