Sardijnse cannonau Mamuthone 2019 is overweldigend, maar past nog net in de mond

Verdraaid, het is al de derde keer op rij dat we in Italië uitkomen, zie ik. Verschuivingen vanwege beschikbaarheid van de wijnen is de reden. Aan de andere kant, Italië, Italië... Sardinië heeft net zoveel met Molise en Toscane te maken als appels met peren. Staatsgrenzen zijn historisch uiterst betrekkelijk. In dit geval wordt dat voortreffelijk geïllustreerd door het feit dat de druivenvariëteit van vandaag, die op Sardinië cannonau heet, de Spaanse garnacha is. In Châteauneuf-du-Pape zorgt hij als grenache voor wijnen waarover Wina Born in de jaren zeventig al met ontzag schreef dat hij soms wel 15 procent alcohol kon bevatten. Daar lachten de Sardijnen om. Hun cannonau had soms wel 18 procent, bijna zoveel als port. Dergelijk spul was stroperig en voor onze moderne bekjes nogal ongenietbaar. Ach, dat was toen. Waarmee niet is gezegd dat ze nu springerige hupsakeewijn maken. De 2019 van Mamuthone is overweldigend, maar past nog net in de mond. Smaakt naar moerbeien en dikke bramen, blockbustert met fraaie tannines de herfst aan de kant. Beluchten door overschenken in een karaf doet hem goed. Solide met een elegant randje.

Mamuthone Cannonau