’s Winters keihard in een korte broek naar buiten, als volwassen man

Vanaf links: Bode, Jacquemus, Fendi, Etro, Fendi Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen als het aan de ontwerpers ligt?

Korte broeken, ook deze nazomer en herfst weer. En dan de hele winter door. Net als van die kleine, eigenwijze jongetjes die – al vriest het dat ’t kraakt – steevast met blote knieën de deur uitgaan. Het kan niet anders of deze trend heeft z’n wortels in de Zoom-gewoonte om van boven een jasje te dragen, en daaronder een boxer. Een koddige mix van zakelijk en privé.

Hoe gaan wij ze dragen?

Toch wel een stuk luxer dan thuis. Vooral bij Fendi waren de bermuda’s chic, soms van leer zelfs, met vouw en keurig tot net over de knie. Datzelfde zagen we ook bij Dries Van Noten, die boven de bermuda’s speelde met lagen. Een herfstige print maakt zo’n bermuda extra najaarsproof: MSGM had een geruite, Etro haalde z’n welbekende paisley uit de kast. Hoe de wintershorts ook gedragen worden, met korte of juist knielange wollen kousen: houd de rest op temperatuur met een warme trui of jas – bijvoorbeeld met zo’n leuke houtje-touwtjemantel als die van Loewe.

Een bekend mens

Als er iemand dag in dag uit, jaar in jaar uit in z’n korte broek buiten staat, dan is het Bartje ‘Ik bid niet veur brune bonen’ Bartels wel. De brutale Drentse vlerk uit de boeken van Anne de Vries kreeg onlangs een nieuw, zes meter hoog standbeeld op ArtZuid, mét korte broek – al was het een reuzenshort vergeleken met het broekie dat zijn beeldje in Madurodam draagt.

Waar kopen we dat?

Wollen roomwitte short met plooien van King & Tuckfield, € 160

Donkerblauwe lange short van Moncler Genius, € 280

Geruite lange short van Scotch & Soda, € 45

Wollen Fair Isle-sokken van The English Hatter, € 16