Rookmelders zijn vanaf 1 juli verplicht: hier moet je op letten bij aanschaf en installatie

Beeld AFP

Door een rookmelder te verplichten kunnen jaarlijks dertien minder doden vallen bij woningbranden, blijkt uit TNO-onderzoek. Tussen 2008 en 2017 stierven in Nederland jaarlijks gemiddeld 31 mensen door woningbrand.

Nog geen rookmelder in huis of niet op elke verdieping een op het plafond gemonteerd? Let bij de aanschaf en installatie dan hierop.

Hoe kies je een geschikte rookmelder?

De ene rookmelder is de andere niet. Zo bestaan er optische rookmelders en thermische melders. De optische rookmelders werken op basis van infrarood. Als de lichtbundel van de rookmelder wordt verstoord, gaat-ie af. Dit gebeurt als er rook is, maar ook als stof de melder verstoort; maak ’m daarom regelmatig schoon. Ook door bakken en braden kan de optische rookmelder afgaan, daarom is het slim om in de keuken voor een thermische rookmelder te kiezen.

De thermische melder (ook wel hittemelder genoemd) werkt op basis van temperatuur. Stijgt de temperatuur snel of is de temperatuur te hoog, dan gaat de rookmelder piepen. Omdat rook al ontstaat bij een smeulende brand waar geen vlammen zijn, en de meeste slachtoffers vallen door het inademen van rook, kan het zijn dat de thermische rookmelder niet op tijd afgaat. Gebruik die daarom alleen in de keuken en eventueel badkamer.

Sommige rookmelders kun je aan elkaar koppelen. De Brandwonden Stichting legt uit hoe dat werkt: als er een melder rook of hitte detecteert, gaan ze allemaal af. Zo word je sneller gewaarschuwd bij brand of rook en is de overlevingskans groter.

Verder bestaan er nog slimme rookmelders. Die waarschuwen niet alleen door een geluidssignaal, maar zorgen er bijvoorbeeld voor dat je wordt gebeld, een push melding krijgt op je telefoon of een mail ontvangt.

Er bestaan (slimme) rookmelders van meer dan honderd euro, maar ook budget modellen van nog geen tientje. Welke je ook kiest, let altijd op het Europese keurmerk EN 14604, tipt de brandweer. Alleen deze rookmelders voldoen aan de noodzakelijke kwaliteitseisen.

Kom ook niet in de verleiding om via buitenlandse websites een rookmelder aan te schaffen, waarschuwt de Consumentenbond. Ze kosten slechts een paar euro, maar blijken vaak niet te doen wat ze moeten doen: waarschuwen bij brand.

Hoeveel rookmelders heb je nodig?

Hang in ieder geval rookmelders op elke verdieping van het huis. De hal en de overloop zijn de belangrijkste plaatsen, omdat dit meestal vluchtroutes zijn. Ook is het handig om de apparaatjes op te hangen in de slaapkamers en de woonkamer. Verder is het slim om een optische rookmelder te plaatsen in de ruimte waar de wasmachine en wasdroger staan (tenzij dit de badkamer is).

Hoe installeer je een rookmelder?

Twee linkerhanden? Dat is geen excuus. Je hebt in de meeste gevallen geen boor of schroeven nodig om een rookmelder op te hangen. De achterkant is vaak van zelfklevend materiaal voorzien. Plak de rookmelder op het plafond, minimaal 50 centimeter van een muur of hoek en niet bij een ventilatierooster, op een tochtige plek of boven de verwarming.

Hoe vaak moet je de batterij vervangen?

Dat hangt af van het type rookmelder dat je hebt gekocht. De brandweer adviseert rookmelders te kopen met batterijen die tien jaar meegaan. Die zijn iets duurder, maar dat verdien je terug door niet jaarlijks de batterijen te vervangen.

Toch rookmelders gekocht met batterijen maar een jaartje meegaan? Plaats dan een sticker met de datum op de rookmelder, zodat je weet wanneer de batterij aan vervanging toe is. Ook is het slim om een vast moment per jaar te kiezen om de batterij te vervangen. Bijvoorbeeld als de zomertijd ingaat. Je verjaardag kan natuurlijk ook.

Houd er ook rekening mee dat optische rookmelders na tien jaar sowieso aan vervanging toe zijn. De rookdectectiecellen werken dan niet meer goed.