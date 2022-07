Richard wilde een ander leven, en bij hem op het terras is het nu prettig uitkijken vanaf de dijk

Wat: Het Keukengemaal.

Waar: Bronkhorst, naast een gemaal met uitzicht op de IJssel. keukengemaal.nl

Sfeer: Ruraal, zomers met veel fietstoeristen.

Eten: Toegankelijk, veel zelfgemaakt en bijna alles lokaal.

Soms heeft je leven een zwieper nodig. Naar links, naar rechts, maakt niet uit: gewoon een zwieper. Dat realiseerde Richard Termaat zich vorig jaar toen hij zijn werk in de ict tijdens coronatijd teruggebracht zag worden tot zoomen, zoomen, zoomen, net zolang tot hij met zo veel tegenzin z’n laptop open begon te klappen dat het niet de vraag meer was óf hij een zwieper zou nemen, maar alleen nog wát voor zwieper.

Het werd er eentje naar Bronkhorst – zelf woont hij een dorp verderop – waar men een nieuwe uitbater zocht voor het Keukengemaal. Dat is een charmant vierkant gebouwtje op een dijk dat samen met nog zo’n gebouwtje – het Kunstgemaal, met wisselende modernekunsttentoonstellingen – naast een daadwerkelijk gemaal staat dat nog steeds in gebruik is. Bij hoogwater dan, want deze weken staat het water ongekend laag en is zelfs de IJssel in de verte amper te zien terwijl het water hier ook weleens tot aan de dijk staat. Vandaag is het droog en bloedheet, met trillend asfalt en ergens in de lucht de vage belofte van onweer, maar alleen de zwaluwen weten of het er echt van komt.

Een bord in Bronkhorst en rechts: de plank van de chef bestaat uit twéé planken. Beeld Hilde Harshagen

Stadsrechten

Bronkhorst is een trekpleister, vooral voor Nederlandse fietstoeristen en dagjesmensen. Geen wonder, want de kneuterigheid druipt ervan af. Bakstenen boerderijtjes, stokrozen, auto’s niet welkom, en – curieus! – feitelijk geen dorp maar een stad. Het kleinste stadje van Nederland, met zestig panden en negentig inwoners, maar dus wel met stadsrechten. De route ervandaan of ernaartoe gaat over de dijk langs het Keukengemaal en eigenlijk gebeurt er dan steeds hetzelfde. Men fietst langs, steeds langzamer, tot er iemand als eerste in de remmen gaat en iets zegt over koffie en leuk zitten. Even later zitten ze er, leuk, aan de koffie en overvallen met die gepaste eerbied die je krijgt als je een onwaarschijnlijke horecaparel tegenkomt waar je hem het minst verwacht. Álles is dan even fijn, het uitzicht, de kaart, dat lieve meisje in de bediening, en het wordt allemaal plechtig benoemd. Zachtjes, om de fata morgana heel te houden.

In de verte de IJssel, waar het gemaal op uitwatert. Beeld Hilde Harshagen

Maar naast ons, dat zul je net zien, schuift een groep Duitse toeristen aan, die nogal laut und deutlich door dat plechtig benoemen heenpraten; het blijft een taal van harde klinkers. ‘Ap-pel-taart’, roept er eentje die het menu bekijkt. Dat moet Apfelkuchen betekenen, concludeert ze, ook weer hárdop. Gelijk heeft ze wel.

Geen appeltaart voor ons, we bestellen de plank van de chef, die even later blijkt te bestaan uit twee planken van de chef en ons meteen een bijna allesomvattende samenvatting van het hele menu geeft. Gemene deler: alles vers, vrijwel alles uit de buurt. Dat is handig, lekker en leuk, maar het hoort ook bij het concept van naoberschap. Dat is een onuitgesproken verbond dat in deze streek van kracht is tussen buren, waarbij je elkaar helpt, wat er ook aan de hand is. Passend dus, dat het brood hier van de plaatselijke bakker komt, het vlees van de slager en het bier van de Bronckhorster Brewing Company. Ook dat is je buren helpen.

Lekker is het krabhapje met appel, citroenmayonaise en dille. De tonijnsalade zit ook goed in elkaar met appelkappertjes – grote, volgroeide kappertjes – als smaakmaker. Griekse salade, bitterballen met oesterzwam, het is allemaal nogal toegankelijk maar met aandacht en liefde gedaan, dus prima op z’n plek.

Richard Termaat aan de barbecue met kippendijen. Beeld Hilde Harshagen

Barbecue

Een speciale vermelding dan nog voor de gegrilde kippendij, die Termaat zelf rookt hier op de barbecue. O ja, want dat werd dus de zwieper van Termaat: hij ging het Keukengemaal bestieren, ook omdat zijn vrouw had gezegd: als je het nu niet doet, dan wil ik je er nooit meer over horen, doelende op welke zwieper dan ook. Dus daar ging hij: nul horeca-ervaring maar wel mensenmens en enthousiast hobbykok.

Het terras is leeggestroomd en Termaat komt er even bij met een glas wijn. Ook al uit de buurt trouwens: sprankelende parelrosé van ’t Heekenbroek, een wijnboerderij, 10 kilometer verderop. Weet je, zegt hij, ik ben nu 51 en mijn leven is helemaal anders dan twee jaar geleden, en wát een leven is het. Een goed leven toch zeker, maar denk nou niet dat hij de idylle cadeau krijgt, dat hij elke ochtend met een grasspriet in z’n mondhoek naar de dijk kuiert, handjes op de rug en de ogen soms gewoon even dicht. Nee, het blijft horeca. Knetterhard werken dus, harder dan hij in de ict ooit heeft gedaan.

Heerlijk vindt hij het, en zie hem nu eens zitten, een jaar na de zwieper. Tevreden, met een glas wijn, uitkijkend op de IJssel en met alleen het geluid van de krekels in het riet. En zijn laptop? Thuis. Dichtgeklapt.