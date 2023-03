Red een dier, maar hoe en wanneer?

Beeld Sophia Twigt

Dat heb jij weer, met je weke hart voor dieren: tijdens een zorgeloos ommetje valt je oog ineens op een dier in nood. Een kermend koolmeesje is uit het nest gevallen, en de kat van de overburen ligt al op de loer. Een haasje in het gras, terwijl kraaien en eksters er vervaarlijk boven cirkelen. Wat te doen? Het beestje mee naar huis nemen? De dierenambulance bellen?

Het is er het seizoen weer voor: dierenasiels en opvangcentra worden elk voorjaar overspoeld met jonge pechvogeltjes. Allemaal gevonden door mensen met meelij. Hoe voorstelbaar ook: niet altijd is dat meelij in het belang van het dier. Soms is het beter het dier met rust te laten, zegt onder meer de Dierenbescherming. ‘Zowel jonge vogels als oudervogels kunnen veel stress ervaren als er een mens in de buurt is. Die stress kan zelfs schadelijk zijn voor kuikens en vermindert de kans op overleving. Grijp dus pas in als het écht nodig is’, waarschuwt de organisatie.

Over de auteur Jean-Pierre Geelen werkt op de redactie Wetenschap als redacteur ‘Natuur & biodiversiteit’. Hij schreef onder meer het boek Blinde Vink, hoe ik vogels leerde kijken.

Maar wanneer is het écht nodig? Dat blijft een kwestie van beoordelen. Het is een mythe dat jonge vogeltjes uit het nest kunnen vallen, zegt de Vogelbescherming. ‘Jonge vogels die net zijn uitgevlogen, kunnen vaak nog niet goed vliegen, waardoor ze de eerste dagen veel op de grond vertoeven.’

Lekker laten zitten

Lekker laten zitten, is het advies. De ouders komen vanzelf weer terug, zodra u weg bent. Ligt de ongelukkige midden op het fietspad of op de autoweg, verplaats hem dan naar de berm. Ligt de kat op de loer, jaag die dan weg. ‘Als echt duidelijk is dat de ouders het jong in de steek hebben gelaten, of als hij gewond is, breng de vogel dan naar een vogelasiel’, zegt de Vogelbescherming.

Alleen als de vogel nog kaal is en de ogen gesloten heeft, is het een nestvogel. Als het nest zichtbaar is, kan de vogel worden teruggeplaatst. De vogel thuis houden is geen goed idee, en bovendien wettelijk verboden.

Aanraken van een dier in nood is vaak ook niet goed. Haasjes en reekalfjes, ze liggen vaak alleen in hoog gras, zijn van nature geurloos. Aanraking door een mens laat een geurspoor achter, waardoor roofdieren als vossen, marters, honden en katten ze sneller weten te vinden.

Dat zielige haasje zit niet te wachten op voer door de welwillende mens, maar op z’n moeder (met de juiste melk). Laten liggen dus; meestal weet de moeder haar jong weer te vinden zodra de kust veilig is. Alleen als het gewond is, kan een opvang of dierenambulance te hulp schieten.

Beeld Sophia Twigt

Niet storen bij het liefdesspel

Een egelnestje in de tuin? Laat het met rust, gebiedt de Dierenbescherming. Ook als je op een zomeravond twee egels herrie hoort maken: ‘Dit hoort bij hun liefdesspel’. Een slapende egel in de winter? Lekker in z’n winterslaap laten. Alles wordt anders wanneer het beestje gewond is, koud aanvoelt, veel teken, vlooien, vliegen of maden heeft, snottert, stinkt of zich wankelend voortbeweegt. Pak het dan op met een doek of handschoen, zet hem in een doos met een handdoek op de bodem en houdt hem warm. Overige voorschriften: geen eten geven, hooguit een bakje water. Maar weer niet water in de bek druppelen, want dat kan longontsteking veroorzaken. Advies: ‘Breng de egel zo snel mogelijk naar de opvang of laat dit doen door de dierenambulance.’

Sinds enkele jaren gaan de verhalen dat de melder van een gewond dier de dierenambulance moet betalen om in actie te komen. Dat is niet zo, zegt Daniella van Gennep van Stichting DierenLot, steunpunt voor 250 dierenhulporganisaties. ‘Een dierenambulance haalt wilde dieren in principe gratis op. Alleen wanneer je je eigen hond of kat wilt laten vervoeren, kost je dat geld.’ Van Gennep zou graag zien dat dierenartsen ook kosteloos hulp bieden, maar dat is vaak niet zo: ‘Een zwaargewonde egel laten inslapen, kan op een zondagavond zomaar 100 euro kosten’, zegt Van Gennep.

De site wildopvang.nl biedt een handig overzicht voor wat te doen per diersoort, van vos en haas tot egel en eend. ‘Red een dier, bel 144’, luidt het credo ook in twijfelgevallen. Hulp aan wilde dieren in nood is wettelijk verplicht. Ingewikkeld blijft het wel.