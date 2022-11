Prima bezigheid hoor, speculoos googelen om erachter te komen wat speculoos nu ook alweer precies is

‘Het idee voor speculaaspasta wordt algemeen toegekend aan Oma Wapsie, schuilnaam van de Nederlandse Rita, die het recept in 2002 op haar website plaatste.’ Prima bezigheid hoor, speculoos googelen om erachter te komen wat speculoos nu eigenlijk ook alweer precies is, en wat speculoos al dan niet te maken heeft met speculaas. Het lemma over speculoospasta wekt de indruk dat speculoos- en speculaaspasta één pot nat zijn, terwijl er bij speculoos geen speculaaskruiden aan te pas komen. ‘Het woorddeel -loos in speculoos zou volgens sommige interpretaties staan voor ‘zonder de speculaaskruiden’.’

Ingewikkeld allemaal.

Hoe dan ook, wat begon met een koekje eindigt zoals wel vaker in van alles en nog wat, tot bier aan toe. Lotus Biscoff heeft ‘the original speculoos’ nu – erg voor de hand liggend – als crème in een chocoladereep verwerkt, wat ‘een krokante Lotus biscoff-sensatie’ heet. Bonbonbloc-vibes. Wat blijkt? Speculooschocolade eten is een prima bezigheid.

Cijfer: 7,5