Polar belooft met de Pacer Pro een betere hardloper van u te maken

De Polar Pacer Pro Beeld Polar

De Polar Pacer Pro is er vooral voor hardlopers, maar houdt ook activiteit bij tijdens, en daar gaan we: groepslessen, krachttraining, fietsen, indoorsporten, outdoorsporten, zwemmen, ‘multisporten’, rennen op een loopband, triathlons, fietsen op een hometrainer, mountainbiken, slapen, intervaltraining, wandelen en trektochten lopen.

Het horloge doet in al deze gevallen grofweg hetzelfde: uw hartslag meten, uw snelheid en de duur van de activiteit. Ook doet Polar een gooi naar uw calorieverbruik.

De oprichter van het Finse Polar, een man met de klinkende naam Seppo Säynäjäkangas, vroeg als eerste ter wereld patenten aan voor een draadloze hartslagmeter. Polar bracht een consumentenmodel op de markt in 1982. De sporthorloges en hartslagmeters die sindsdien het licht zagen, blinken niet zozeer uit in innovatie, wel in degelijkheid. Ze doen het.

Polar kondigde de Pacer Pro, zonder te zeggen waar het precies om ging, in april aan als een ‘fantastisch nieuw product’. Aan het horloge is juist niet zo gek veel veranderd ten opzichte van voorgangers. Het is een licht, rond klokje met fysieke knoppen om door het menu te scrollen en een training te beginnen. De batterij gaat lang mee en het horloge is te koppelen met een telefoon.

Het horloge gebruikt een optische meting voor de hartslag van de drager. Het schijnt aan de achterkant met licht van lage intensiteit door de huid. Dat is een stuk minder nauwkeurig dan met een band om de borst, die de samentrekking van de hartspier meet door elektroden. Na een intensief uur sporten met elektrodenband is de optisch gemeten hartslag opeens veertig slagen per minuut minder. Het koppelen van een hartslagband van Polar met het horloge is overigens een fluitje van een cent, en die verbinding is stabiel.

Sporten op hartslag kan heel nuttig zijn. Het zegt iets over hoe fit je bent, en je leert over jezelf hoe lang je het volhoudt bij een bepaalde hartslag. Polar biedt daarbij schema’s om een betere loper te worden – die zijn nuttig voor wie meer wil dan het eeuwige zelfde rondje en op dezelfde snelheid. Verdere claims over bijvoorbeeld het aantal verbrande calorieën en het geleverde vermogen kunt u gerust met een half vaatje zout nemen: die zijn afkomstig uit een tabel met gemiddelden voor mensen van een bepaalde leeftijd en met een bepaald gewicht. Slimme horloges claimen van alles te kunnen meten, maar uiteindelijk zijn alle horloges van één type hetzelfde. En alle dragers uniek.