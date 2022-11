Pickwicks ‘Lekker fris’ smaakt als afgekoelde Pickwick-thee. Maar inderdaad best lekker fris

Zeg je ‘zin in water met een smaakje’, dan zeg je bijvoorbeeld: siroop, aanmaak, ranja. Pickwick oppert iets anders: zeg maar een koudwatervariant op theezetten.

Een doosje ‘Lekker fris’ (1,99 euro) bevat tien piramidezakjes om koud (kraan)water mee op te fluffen. In het geval van de smaak ‘citroen, limoen en munt’ bevat ieder builtje citroengras, pepermunt, citroenschil en limoenschil, en natuurlijk de eeuwige overbodige aanwezige: ‘natuurlijk aroma’.

Pickwick adviseert tien minuten te wachten voor een optimale smaakbeleving. Die laat zich omschrijven als: afgekoelde Pickwick-thee. Best lekker, en vanwege de pepermunt inderdaad best ‘lekker fris’. Wel zijn we gebiologeerd door de kleine lettertjes op de verpakking. ‘Na bereiding consumeren binnen acht uur’, lezen we daar.

Je zou op zich ook gewoon thee kunnen laten afkoelen, denken wij. Of – misschien heel experimenteel – een theezakje in een glas koud water hangen?

Cijfer: 7