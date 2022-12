Persoonlijk, duurzaam, snel, gemakkelijk en ook nog goedkoop: tips voor het perfecte kerstcadeau

Beeld Matteo Bal

Het persoonlijke cadeautje

Als we het aan de professionals vragen, dan blijkt er vooral veel voorwerk te zitten in het vinden van een heel persoonlijk cadeau. ‘Of het nou om kleding, interieur of cadeaus gaat, ik stel een paar hele specifieke vragen’, zegt Marjo Kranenborg, personal shopper bij de Bijenkorf in Amsterdam. Niet alleen zet ze de leeftijd, het beroep, en de interesses van de ontvanger op een rij. Ze probeert ook een beeld te krijgen van wat haar cliënten ambiëren. ‘Wie zouden ze eigenlijk graag willen zijn? Er zijn mensen die komen om iets aan te schaffen wat ze nu nog niet hebben, maar waar ze wel van dromen.’ Daarom probeert ze te achterhalen wie ze inspirerend vinden, wie ze bewonderen en welke influencers ze volgen.

Wat een stukje van de verrassing afhaalt, maar je leven een stuk gemakkelijker maakt, is vragen om verlanglijstjes. ‘Dat is echt een van de belangrijkste dingen die je kunt doen’, zegt duurzame lifestyle-expert Marieke Eyskoot. ‘Sommige mensen moeten even over het idee heen stappen, omdat het misschien een beetje hebberig klinkt. Maar dat is het niet.’ Op die manier weet je niet alleen zeker dat je raak schiet, maar ga je ook nog eens verspilling tegen.

Het duurzame cadeautje

Wie veel waarde hecht aan duurzaamheid weet dat het soms nog best een karwei is om te achterhalen welke producten nou verantwoord zijn. Een van de redenen voor Marieke Eyskoot om het boek Dit is een goede gids – voor een duurzame lifestyle te schrijven. ‘In elk hoofdstuk staan, naast tips, weetjes en suggesties, ook winkels en merken waar je meteen terecht kan.’

Een cadeau dat lang mee gaat, is ook duurzaam: ‘Ik vind het belangrijk dat iemand iets koopt waar hij of zij echt blij mee is, ook voor langere tijd’, zegt Marjo Kranenborg. En ook Eyskoot waarschuwt voor modegrillen: ‘Iets wat van wegwerpkwaliteit is, of nu even heel populair is maar over een paar weken al niet meer, daar zou ik van proberen weg te blijven’. Zeker als het om speelgoed voor kinderen gaat, ‘want over een paar weken slingeren ze het in de hoek en is het alleen maar irritante rommel in je huis.’

Voorkom, hoe dan ook, dat je alleen maar koopt om iets te kopen. ‘Dat is gewoon echt niet meer van deze tijd’, zegt Kranenborg. En als het er niet in zit om iets te geven waar iemand blij mee is en wat voor langere tijd mee kan? ‘Geef dan liever een giftcard’.

Het last-minutecadeautje

Een cadeau waar je de deur niet voor uit hoeft en wat je op de dag zelf nog in huis hebt? De cadeaubon heeft misschien een reputatie als onorigineel, maar er is een reden dat ze bestaan: je maakt er mensen blij mee. ‘We zouden het onszelf veel makkelijker en leuker kunnen maken als we dat soort taboes vergeten’, vindt Marieke Eyskoot. ‘Ik zoek liever zelf iets uit dat ik graag wil hebben, dan dat ik iets krijg waar ik niets mee kan.’ Ook Marjo Kranenborg vindt de cadeaubon helemaal niet iets om op neer te kijken. ‘Je doet eigenlijk nooit een miskoop. En de verpakking van de cadeaubon bij ons, een mooi doosje met een strik eromheen, is al een feestje.’

Als je het nog wat persoonlijker wilt maken kun je een bon uitkiezen om samen iets te gaan doen. ‘Geef iemand een ervaring cadeau’, tipt Kranenborg. ‘Er zijn treatments die je cadeau kunt doen, of nodig mensen uit om samen een keer te lunchen.’ Daarnaast is er nog een ander voordeel, zegt Eyskoot: ‘Op het moment dat je het geeft, gaat het cadeau al van start. Dan ga je samen een datum plannen en iets uitzoeken. Het verheugen begint – het is een cadeau dat een tijdje lang door blijft geven.’

Ook last-minute cadeaus als gebak, bonbons of wijn zijn klassiekers voor een reden. Maar bezinepompbloemen en supermarktchocolade kun je beter achterwege laten. Zorg dat je langs een goede slijter, banketbakker, bloemist of chocolaterie gaat. Of, zoals Kranenborg het samenvat: ‘Geef iets wat letterlijk en figuurlijk smaakvol is’.

Het budgetcadeautje

Iets wat smaakvol is, maar niet de hoofdprijs kost, zijn zelfgebakken koekjes. Wie creatief is zou ook andere dingen kunnen maken: ‘Of het nou groente of fruit uit eigen tuin is, je fantastische hamrecept, een speciaal samengestelde muziekverzameling of een zelfgebreide sjaal. Je kan vast iets heel goed dat anderen graag willen hebben’, zegt Eyskoot. Let wel op dat je er tijd voor vrijmaakt. Knutselprojecten zijn voor niemand leuk als ze om 01.00 uur ’s nachts moeten gebeuren.

Ook als je aan je max zit qua materialisme, hoef je niet met lege handen aan te komen. ‘Geef jezelf cadeau’, tipt Eyskoot. Als oppas, als filmdate, masseur, klushulp, bijvoorbeeld. ‘Jij en je tijd zijn echt heel veel waard.’

Toch iets tastbaars geven en geen zin om zelf iets te maken? Volgens Eyskoot is er ook niets mis met tweedehands cadeautjes. Via Marktplaats, de kringloopwinkel of uit je eigen kast. Dat er misschien wat minder keuze is, is volgens haar alleen maar een voordeel: ‘Als ik iets nieuws zou kopen in de winkel of online kan ik uit duizend opties kiezen, het is niet te doen. Dat de keuzes beperkt zijn, helpt juist heel erg.’

Het ingepakte cadeautje

Wat je ook besluit te kopen of te maken; een pakketje wordt pas een cadeautje als het feestelijk is ingepakt. Kranenborg volgde er dit jaar zelfs een speciale inpakcursus voor. Haar tip? Gebruik voor al je cadeautjes hetzelfde papier, of stem je pakpapier af op het thema en de kleuren van je boom.

Ook Marieke Eyskoot pakt haar cadeaus graag mooi in. Hoe doet ze dat duurzaam? ‘Ik bewaar het papier’, lacht ze. ‘We proberen het een beetje netjes open te maken en dan bewaren we het. We hebben een hele doos’. Mocht je het milieu in gedachten willen houden, kun je dus deze december beginnen met het aanleggen van je verzameling.

Het bezorgde cadeautje

Zijn er nog meer dingen die je kunt doen om het jezelf makkelijker te maken? Als je de fysieke winkel liever overslaat, hou er dan rekening mee dat je pakketje er langer over doet. Hoewel PostNL zijn capaciteit heeft opgeschaald naar 2.1 miljoen pakketjes per dag, waarschuwen ze alsnog dat je pakketjes van 7 tot en met 27 december langer onderweg kunnen zijn. Het makkelijkste (en ook duurzamer) is om je pakketje af te laten geven bij een bezorgpunt.

Toch naar de winkel? Marjo Kranenborg raadt vooral aan om voorwerk te doen. Bekijk online welke cadeautjes je leuk lijken, en check of ze ook echt in de winkel beschikbaar zijn voor je vertrekt. ‘Voorkom dat je helemaal dol door de winkel heen rent van ‘o, waar vind ik dit, waar vind ik dat’. Vraag om hulp!’ Winkelmedewerkers weten namelijk niet alleen alles te vinden, maar ook wat op dat moment misschien niet op voorraad is, maar wel weer binnenkomt.

Daarbij is het in tijden van corona handig om de openingstijden in de gaten te houden. Bij sommige grotere winkels, zoals de werkgever van Kranenborg, zijn online druktemeters te vinden en kun je ook een winkelafspraak maken. Dan weet je zeker dat je niet voor een dichte deur staat, omdat het maximum aantal bezoekers binnen is.

Het spreekt voor zich dat je niet de meest ontspannen ervaring zult hebben als je tot het laatste moment wacht. ‘Je bent natuurlijk welkom op 23 december’, zegt Kranenborg. ‘Maar als je dan nog tien cadeaus wilt hebben zonder dat je weet wat je wilt, heb je de Kerstdagen denk ik nodig om bij te komen.’

De Beter Leven-redactie van de Volkskrant helpt je deze maand om de feestdagen zo soepel mogelijk voor te bereiden. Van omgaan met vervelende familieleden tot je kerstinkopen: zo doe je jezelf een stressvrije Kerst cadeau.