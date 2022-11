Perfect is de Pixel 7 Pro-smartphone van Google niet, maar hij komt wel in de buurt

Google Pixel 7 Pro Beeld Google

Google heeft al een tijd eigen smartphones op de markt, maar officieel waren die in Nederland niet verkrijgbaar. Aangetrokken door enthousiaste reviews in de Verenigde Staten wisten echter al wel flink wat Nederlanders de toestellen via een omweggetje in huis te krijgen. Dat hoeft niet meer nu Google hier drie verschillende toestellen beschikbaar heeft: de Pixel 6a (vanaf 459 euro), de 7 (vanaf 649 euro) en de Pixel 7 Pro (vanaf 899 euro). Wij testen deze laatste.

Ten opzichte van de gewone 7 heeft deze Pro een groot (6,7 inch) scherm met gebogen randen. Smaken verschillen: de een vindt die gebogen schermen fantastisch, de ander prefereert een plat scherm. De gadgetdesk behoort bij die laatste groep. Het oled-scherm is verder prachtig en helder en kan zich meten met de toptoestellen van Apple of Samsung. Hetzelfde geldt voor de camera, waarvoor ook de 6 al vaak geroemd is. De Pro heeft aan de achterkant drie verschillende lenzen: een 50 megapixel-hoofdcamera, een ultragroothoeklens en een 5x zoomcamera. Deze laatste heeft de gewone 7 niet. Verder is er natuurlijk ook een frontcamera voor selfies.

Google Pixel 7 Pro Beeld Google

Maar uiteindelijk gaat het niet om pixels en lenzen, maar om het resultaat. Dat is ronduit indrukwekkend; het Google-toestel maakt onder alle omstandigheden mooie en scherpe foto’s. Ook de video’s zijn prima in orde. Volgens de gezaghebbende testsite DXO Mark is er maar één toestel beter: de duurdere en voor Nederlandse consument niet interessante Huawei Mate 50 Pro. De iPhone 14 Pro zit er net achter.

Het klinkt wellicht vreemd voor een puik stukje hardware, maar de Pixel onderscheidt zich misschien nog wel het meest van de concurrentie vanwege de aanwezige software. We hebben het dan niet over de ‘kale’ Android zonder allerlei overbodige apps (ook fijn), maar over een op het oog minuscuul onderdeel in de app Google Photo. Deze cloudopslag is ook voor bijvoorbeeld iPhones beschikbaar, maar de Pixel heeft een paar extra bewerkingsknoppen. Een ervan is de ‘magische gum’ waarmee heel eenvoudig onderdelen van een foto kunnen worden weggeveegd. Spectaculair is de knop om bestaande foto’s scherp te maken. Oude digitale kiekjes krijgen zo een heel nieuw leven.

Is het daarmee het perfecte toestel? Dat niet; daarvoor laat Google vooral op batterijgebied wat steekjes vallen. Maar de Pixel 7 Pro is wél weer erg scherp geprijsd.

