Overwin je pensioenangst en ga sparen voor de toekomst

Veertien jaar lang was ik werkzaam als freelancer, zonder na te denken over een pensioen. Dat was niet slim, maar een beeld vormen over je eigen verre toekomst is ondoenlijk. En doodeng. Ik koppelde mijn pensioen toen nog aan mijn AOW-leeftijd. Die bereik ik vermoedelijk in 2050. Op de site van de Sociale Verzekeringsbank kun je jouw pensioenleeftijd berekenen. Ik wilde nog lang niet nadenken over 2050 of over stoppen met werken. Ik ben niet de enige. Meer dan een miljoen mensen, zzp’ers, ondernemers en steeds meer mensen in loondienst, bouwen geen pensioen op, en lopen daarmee in de toekomst een risico.

Wat mij hielp er toch aan te beginnen, is het hele idee loskoppelen van die enge pensioenleeftijd. Omdenken: ik zie een pensioen nu als spaargeld voor de toekomst. Niet voor 2050, maar ook al voor over tien jaar. Niet dat ik met vervroegd pensioen hoef, maar ik hou graag mijn opties open. Ik hoor ook wel eens het woord tussenpensioen. Dat is gewoon een synoniem voor sabbatical. Het kan goed zijn om daar nu voor te sparen, ook zonder concrete ideeën te hebben. Het geld hebben liggen, is vaak al genoeg om de rust te geven die je van een sabbatical verwacht.

Het normale pensioenstelsel in Nederland bestaat, kort door de bocht, uit drie pijlers. De eerste is AOW, die iedereen krijgt vanaf de AOW-leeftijd. Momenteel is dat 66 jaar en 10 maanden. De tweede pijler is het aanvullend pensioen, dat veel mensen in loondienst via hun werkgever opbouwen. De derde is een individueel pensioen, ook lijfrente genoemd. Dat kan ieder voor zich afsluiten bij elke bank. Daar staat je geld lange tijd vast. Alleen bij arbeidsongeschiktheid mag je het eerder boetevrij opnemen. Het voordeel is een aanzienlijke belastingkorting. Zo’n derde pijler-rekening is verstandig. Je kunt zelf het type kiezen: sparen of beleggen tegen potentieel meer rendement.

Speciaal voor zzp’ers zijn er nog wat andere opties. Als je ook ex-werknemer bent, dan kun je in sommige gevallen de pensioenregeling van je voormalige werkgever voortzetten. Er zijn ook experimenten waarbij zzp’ers zich vrijwillig kunnen aanmelden voor collectieve pensioenregelingen. Voorheen bestond ook nog de Fiscale Oudedagsreserve (FOR), maar die is per 1 januari stopgezet.

Er zijn ook alternatieve manieren om een pensioen op te bouwen. Je kunt je hypotheek (versneld) aflossen. Dan heb je uiteindelijk minder vaste lasten, en dus minder inkomen nodig. Het nadeel is dan dat je pensioen vastzit in stenen waarvan de waarde nogal kan schommelen. Je moet bereid zijn kleiner te gaan wonen als je geld nodig hebt. Ook mogelijk: je bedrijf verkopen en de winst daarvan gebruiken voor je oude dag. Technisch gezegd: deze zogenaamde ‘stakingswinst’ kun je omzetten in lijfrente.

Het meest flexibel, en wat ik hoofdzakelijk doe, is je vermogen helemaal zelf bij elkaar sparen en beleggen. Zo regel je zelf je (tussen)pensioen. Je mist dan de belastingvoordelen van de derde pijler, maar krijgt er veel vrijheid voor terug. Ideaal is meerdere van bovenstaande manieren combineren.