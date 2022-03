Oversized én puike print zijn helemaal terug van weggeweest – kijk maar in de Tweede Kamer

De mode-industrie is een cyclische business. Wat nu de risee is in uw garderobe, zal ooit weer de belle van het bal worden, en vice versa. Heeft u die wijde blouse met wilde print uit de jaren negentig toch niet naar het Leger des Heils gebracht? Wees blij, want oversized én puike print zijn helemaal terug van weggeweest. Dat is op zich al leuk, maar nog leuker is het om deze comeback te signaleren bij een Tweede Kamerlid, met name Sjoerd Warmerdam van D66.

Sjoerd Warmerdam, Kamerlid van D66. Beeld Peter Hilz

Volgens een ongeschreven regel dienen mannelijke Kamerleden een overhemd met jasje te dragen. Warmerdam voldoet daar niet aan, maar ik vind dit toch van een andere orde dan de T-shirts die we kennen van SP-vriend Peter Kwint. Die betreedt het Kamergebouw in het tenue waarin hij eerder nog zijn schuur heeft uitgeruimd – een affront voor het ambt en een klap in het gezicht van de gastvrouw van dienst, momenteel Vera Bergkamp.

De bonte blouse van Sjoerd Warmerdam is niet, zoals u wellicht zou denken, van het extravagante Versace. Nee, het komt uit de school van het Nederlandse merk Daily Paper, en wel uit hun Vincent-collectie, een samenwerking met het Rijksmuseum inzake ’s lands bekendste postimpressionist. Ter hoogte van de rechterbiceps van het geachte Kamerlid herkennen we een van de zonen De Groot uit Van Goghs Aardappeleters.

John de Wolf Beeld ANP

Behalve dat ik er heimwee van krijg naar de jaren negentig en de Happy Mondays, doet het overhemd ook denken aan een voetballer van weleer, namelijk aan John de Wolf. Dat komt niet eens door de vlakverdeling van het hemd, vergelijkbaar met die van het Feyenoordshirt, maar door het druistige dessin. Voormalig Feyenoordspeler John de Wolf populariseerde in zijn actieve jaren vlammende overhemden van het merk Armstrong, een soort kruising van Versace en batik.

De Wolf bevond zich in die jaren negentig overigens in goed gezelschap. Nelson Mandela droeg in de jaren negentig zijn zijden Madiba-shirts (Madiba was Mandela’s Xhosa-naam). De Zuid-Afrikaanse Desré Buirski ontwierp die shirts, ze schreef er zelfs een – enigszins larmoyant – boek over (Mandela’s Shirts & Me).

De Afrikaanse shirts van Mandela hadden overigens Aziatische wortels. Hij had ze naar verluidt afgekeken van de Indonesische president Soeharto. Waarmee we toch een mooie continentale reis hebben gemaakt, want de drie oprichters van het Amsterdamse Daily Paper (Hussein Suleiman, Jefferson Osei en Abderrahmane Trabsini) hebben alle drie Afrikaanse roots. En daar zit dan gewoon een aardappeleter van de Gerwenseweg uit Nuenen bij.