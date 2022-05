Over asfaltpaden door de natuur? Deze SUV onder de elektrische fietsen kan juist door het losse zand

Qwic Atlas met derailleur

Aangezien er nog nooit iemand is geweest die louter op basis van een foldertekst besloot een fiets van bijna vijf mille te kopen, kan het misschien niet zo’n kwaad. Maar als we lezen dat de testfiets van deze week, een all-terrainbike van Qwic, ‘is ontworpen voor gebruikers die onbeperkt toegang eisen tot de onverharde paden’, vragen we ons toch af wat die gebruikers precies willen.

In de postzegelnatuur in Nederland stikt het van de prima verharde fietspaden waar het op mooie weekenden al druk genoeg is en waar wandelaars en fietsers elkaar nu al in de weg zitten. De onverharde paden waren tot nog toe het domein van de wandelaars. Wat gebeurt er als daar ook nog elektrische wildfietsers bijkomen? We houden ons hart vast.

Het Nederlandse fietsmerk Qwic, in 2006 geboren uit min of meer idealistische doelstellingen – vermindering van het autoverkeer, in het bijzonder de prutsritjes van enkele kilometers en het woon-werkverkeer – heeft inmiddels een aardig portfolio opgebouwd. Na ‘comfort’ en ‘sport’ is de afdeling ‘adventure’ de nieuwste loot aan de stam. Fietsen die behalve voor woon-werk, ook geschikt zijn voor ritjes in de natuur.

Het eerste (unisex) model is Atlas gedoopt. Het is een fiets die aan alle kanten stoerheid uitstraalt. In het frame van dikke, rechthoekige buizen is de langwerpige accu verwerkt. De spatborden, de bagagedrager en vooral de banden hebben allemaal buitenmaten van de royalere soort.

Zoals we eerder al constateerden bij de Qwic-pedelec: het frame is volkomen zwabbervrij. Door de accu in de schuine buis op te bergen en door de keuze voor een middenmotor om de trapas is het zwaartepunt vrij laag. Met de brede banden en het dito stuur draagt dat bij aan een gevoel van controle en stabiliteit. Een eigenschap die op zandpaden en tijdens afdalingen van pas komt. De Atlas is bepaald geen mountainbike, zo’n springbok op twee wielen, daarvoor is hij te log en te lang. Maar de zware motor trekt fiets en berijder wel door het rulle zand.

Geeft niks, de gebaande paden zijn prima voor deze fiets, die immers bedoeld is als hybride en zich dus ook op het asfalt thuis moet voelen. Remmen en rijden: het gaat allemaal met precisie, ook dankzij de geveerde, hydraulische voorvork en het geveerde zadel.

Wat dat betreft, doet de fiets beslist denken aan de zo populaire SUV’s: luxe terreinauto’s, imposant en comfortabel met brede banden en loeizwaar, die zogenaamd voor terreingebruik zijn, maar in de praktijk hun dagen slijten op klinkers en asfalt.

De Atlas is er in twee uitvoeringen: een met de eerder door Blik lovend besproken traploze versnellingsnaaf met een carbon-riemaandrijving; geruisloos en ongevoelig voor zand en modder. Het andere model heeft de prima Shimano-derailleur met 11 versnellingen, daarmee is deze versie 400 gram lichter en 500 euro goedkoper.

Qwic met Vario-naaf en riemaandrijving.

Ook de accu kent twee uitvoeringen: 522 Wh (goed voor een gemiddeld bereik van 60 km) en 756 Wh (80 km bereik). De grootste laadt in vijfenhalf uur op, van geheel leeg – wat zelden voorkomt – tot helemaal vol. Met het apart verkrijgbare, overdreven zware, maar fraaie laadstation (240 watt, € 299) kan die tijd worden teruggebracht naar drie uur. Deze lader kent trouwens en speciale modus (hibernation-modus) om accu’s gedurende een periode van stilstand (‘bijvoorbeeld tijdens de wintermaanden’) in optimale conditie te houden.

De makkelijk te verwijderen accu van de Qwic Atlas. Opladen kan met een kabel terwijl de accu in de fiets blijft, er is ook een snellaadstation als accessoire te koop.

Stilstaan in de winter? Wij zeggen: de winter is bij uitstek een periode om toegang te eisen tot het onverharde pad. Watjes.

Op jacht naar de schat De Atlas kan voor 199 euro (en 3,50 euro per maand) worden voorzien van een gps-systeem waarmee de fiets via een app in de gaten kan worden gehouden, en bij diefstal makkelijker kan worden teruggevonden. Voordeel hiervan is, zegt Qwic, dat verzekeraars korting geven op deze zogehten ‘Connected E-bikes’. Ook fietsen van onder meer Gazelle, Sparta en Batavus kunnen met het systeem worden uitgerust. Na een diefstalmelding gaat een opsporingsteam van de verzekering op jacht naar de schat. 80 procent van de gps-fietsen zou op deze manier binnen 48 uur weer terecht zijn.