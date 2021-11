Opvoedvraag: hoe hou je het hoofd koel als je moet zorgen voor je kinderen én je eigen ouders?

Beeld Claudie de Cleen

Duik je het krantenarchief in, dan blijkt dat veel problemen waar ouders tegenaan lopen tijdloos zijn. In een artikel uit 1994 werd het begrip ‘sandwichgeneratie’ al onomwonden samengevat met de zin: ‘Houdt dat zorgen nou nooit op? Je bent nog niet van je kinderen af of je krijgt je ouders op je dak.’ Want dat is de zorgspagaat waar veel 40-plussers in zitten: de kinderen wonen nog thuis én de semi-bejaarde ouders hebben ook aandacht nodig. Hoe houd je alle ballen in lucht?

Dit zeggen de deskundigen

Uit hoeveel mensen deze sandwichgeneratie bestaat, is niet helemaal duidelijk. ‘Eén op de drie volwassenen is mantelzorger. En daarvan bestaat zeker 40 procent uit mensen tussen de 45 en de 65 die voor hun ouders zorgen terwijl ze zelf ook kinderen hebben, die vaak ook nog thuis wonen’, zegt Mariët Hagedoorn, hoogleraar gezondheidspsychologie van het UMCG.

Een aantal ontwikkelingen in de samenleving leiden ertoe dat deze groep met een dubbele zorglast groeit. ‘Het aantal ouderen ten opzichte van jongeren neemt toe en mensen leven langer, maar vaak wel met allerlei klachten’, zegt Hagedoorn. ‘Vroeger verhuisde opa naar een bejaardentehuis, maar de formele zorg is veranderd. Ouderen gaan nu pas naar een verpleeghuis als het thuis echt niet meer gaat.’

Eén op de tien mantelzorgers voelt zich zwaar belast. Vooral het combineren van de verschillende rollen vindt men moeilijk. ‘Naast de zorgtaken is er vaak sprake van een betaalde baan en de wens om een eigen leven te houden met hobby’s en sociale contacten’, aldus Hagedoorn.

‘Je moet je in allerlei bochten wringen om je betaalde baan te kunnen blijven uitvoeren. En je voelt je schuldig naar je kind toe omdat je wéér niet mee kan naar de voetbaltraining’, vertelt Marjolijn Bruurs, oprichter van de website Mantelzorgelijk. Ze zorgde acht jaar voor haar vader met alzheimer en haar tienerzoon. ‘Je staat altijd aan, want er kan een telefoontje komen dat je nodig bent.’

Hoe pak je het aan?

‘Vertel iedereen in je omgeving over je zorgtaken, zodat collega’s en vrienden begrijpen waarom je soms weg moet’, adviseert Bruurs. ‘Vergeet ook de school van je kinderen niet in te lichten. Ik vergat een keer het werkstuk van mijn zoon en voelde me daar erg schuldig over.’

Ga op zoek naar lotgenoten. Niet alleen vanwege de emotionele steun, maar ook om de kennis die je opdoet. ‘Toen ik een casemanager voor mijn vader wilde regelen, werd ik van het kastje naar de muur gestuurd. Op een forum voor lotgenoten kreeg ik direct twintig nuttige tips. Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden.’

Als het gaat om het zorgen voor de eigen hulpbehoevende ouders, dan begint de sandwichgeneratie vaak tamelijk onvoorbereid aan de taak. ‘We zijn niet gewend om al vroegtijdig een gesprek hierover te voeren: hoe gaan we het doen als het straks slechter gaat?’ zegt Hagedoorn. ‘Doe je dit wel, dan houd je meer de regie. En dat scheelt stress.’ Makkelijk is zo’n gesprek niet. ‘Misschien wenst jouw oudere moeder meer dan jij kunt geven. Dat expliciet uitspreken is lastig.’

Betrek je kinderen bij de zorg voor je ouders, tipt Bruurs. ‘Ik vertelde eerlijk aan mijn zoon wat opa mankeerde. Er zijn kinderboekjes over dementie.’ Ze begrijpt dat ouders hun kinderen zorgeloos willen houden, maar als je je kind meeneemt dan is het fijn dat ze weten wat er speelt. ‘Probeer ook de luchtigheid erin te houden. We hebben samen veel lol gehad. Mijn vader vergat natuurlijk veel. Welk kleinkind krijgt nou om de tien minuten te horen dat zijn opa trots op hem is en van hem houdt?’