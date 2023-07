Op een aparte rekening zie je je kleine bespaarwinstjes euro voor euro groeien

Als je goed naar het woord besparen kijkt, dan zie je dat het woord sparen daar onderdeel van uitmaakt. Dat is misschien overduidelijk, toch vergeten we nog vaak dit cruciale onderdeel van besparen. Toen mij dat iets te vaak overkwam, creëerde ik een bespaarrekening.

Je kent het wel: je doet soms graag wat extra moeite voor een kleine besparing. Je fietst bijvoorbeeld om voor een goedkopere wijn. Je neemt een extra afslag of drie om te tanken. Je plakt zegeltjes voor een bijna gratis messenset (die je daadwerkelijk nodig had, anders ben je helaas niet aan het besparen, maar in een marketingfuik aan het trappen). Of je speurt stapels folders af naar de beste kortingen.

Je geeft jezelf een schouderklopje om zoveel zuinigheid, maar wat dan? Waar blijven al die kleine winstjes? Die gaan op de grote hoop. Ze verdwijnen tussen de richels van je dagelijkse geldzaken. In het ergste geval worden ze later alsnog uitgegeven aan één grote, onzinnige uitgave die ertussendoor glipt. Je dacht: dat kan er wel vanaf, ik heb toch genoeg geld op mijn rekening. Ja, maar dat geld heb je verdiend door te besparen. Je bent uit het oog verloren dat sparen een onderdeel van besparen is. En dat is zonde.

Over de auteur Journalist Vincent Kouters maakt (be)sparen en beleggen simpel. Hij schreef het boek Over geld praat je wel.

De oplossing: maak je eigen bespaarrekening. Open daarvoor een aparte spaarrekening (of een spaardoel) bij je bank. Daarop zet je voortaan onmiddellijk al je bespaarwinstjes. Met de bankapp op je telefoon gaat dat makkelijk. Krijg je korting op je koffie? Schrijf die euro over naar je bespaarrekening. Tank je in een of ander dorp voor twintig cent minder dan langs de snelweg? Zet die korting apart, liefst nog voordat je weer in je auto stapt, anders vergeet je het.

Sluit je een goedkopere verzekering af via een bemiddelaar als Independer? Sluis het verschil met de oude meteen weg van je betaalrekening. Heb je een abonnement opgezegd? Bereken wat je kwijt was geweest als je dat nog een jaartje had laten doorlopen en maak dat bedrag over naar je bespaarrekening.

Doe dit met kortingen, onverwachte teruggaven, producten die je bij nader inzien toch niet koopt, de winst op je koopzegels, gevonden geld, verkochte spullen op Marktplaats en alle andere voordeeltjes. Zo profiteer je ook echt van je besparingen en verhogen ze je vermogen. In het begin voelt het misschien nutteloos om losse euro’s over te schrijven. Maar als je het blijft volhouden wordt het een gewoonte.

Het extra voordeel is dat het effect van alle bespaartoeren die je uithaalt nu goed zichtbaar wordt. Je kan het saldo op die rekening namelijk zien oplopen. En als je zoals ik een beetje competitief bent aangelegd, dan motiveert dat als een gek. Toen ik het deed, stonden er na een jaar duizenden euro’s op mijn bespaarrekening. Euro’s die ik anders alsnog had uitgegeven. Maar nu kon ik ze gebruiken voor grotere doelen, zoals het afbetalen van mijn studieschuld.