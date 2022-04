Ook wie niet gaat trouwen of al getrouwd is kan deze zomer in bruidsjurk over straat

Vanaf links: Louis Vuitton, Giambattista Valli, Simone Rocha, Rodarte, Richard Quinn Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen als het aan de ontwerpers ligt?

Een sneeuwwitte bruidsjurk! Of een fletsroze of een lichtlila exemplaar, als het maar lief en fris is. Met het oog op de hausse aan ingehaalde huwelijken werden er reusachtig veel (bijna) witte jurken, deux-pièces en pakken gepresenteerd. Die kun je natuurlijk ook aan als je al getrouwd bent, of niet peinst over trouwen. Ieder z’n meug! Wie wel ja heeft gezegd maar wat anders wil dan een strapless meerminnenjurk (en gesjor aan afzakkende tops), die valt met de neus in de boter.

Hoe gaan wij ze dragen?

Aan het ene eind van het spectrum zijn er de dromerige jurken met macramé (Altuzarra) en kant (Valli, Rodarte) en de barokke creaties met ruches (Vuitton, Rocha, Quinn). Minimalistischer zielen kunnen terecht bij dnuchtere Hollandse maestro’s Viktor & Rolf en Ronald van der Kemp. Wie het liever spannend strak blieft kan een jurk van het huis Alaïa overwegen, met kuise col.

Een bekend mens

Een witte blazer met niks eronder, een lange rok, plateausandalen en een witte flaphoed met voile. Voor Bianca Jagger was dat genoeg om de boeken in te gaan als een van de coolste bruiden ooit. Kijk de combineerkunst af en draag een wit jasje (of een wit overhemd) op een lange, wijde tulen rok. Die kunnen na de trouwdag uiteraard ook prima gescheiden op pad.

Waar te koop?

Bleekroze gevoerde bruidsjurk met volants en borduursels van Zara, € 70

Jurk met tule en opgenaaide parelmoerkraaltjes, verborgen rits en vaste onderjurk van C&A, € 180

Geweven witte blazer met sjaalkraag van We, € 80

Lange witte rok met tule en hanenveertjes van Alice + Olivia via The Outnet, € 1.020

Roségouden ‘Love’-trouwring van Cartier, € 1.160