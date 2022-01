Ook buiten de piste is deze stijlpotpourri zeer draagbaar (en vergeet je moonboots niet)

Vanaf links: Chloé, Etro, Molly Goddard, Louis Vuitton, Chanel Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen als het aan de ontwerpers ligt?

Al je wintersportkleren, en dan gerust allemaal door elkaar. Zowel Miu Miu als Thom Browne toonden hun wintercollecties op een besneeuwde piste – Miuccia Prada herinnerde zich haar kinderskivakanties in Cortina d’Ampezzo, Browne liet Olympisch skiër Lindsey Vonn in zijn kleding een helling afroetsjen. Hoe dan ook: zowel skipakken als jacquardtruien als lapjeshaakwerk als sneeuwlaarzen hebben hun moment dit seizoen.

Hoe gaan wij ze dragen?

Vooral onorthodox gemixt, en gedragen in maar zeker ook buiten de sneeuwgebieden. Balenciaga toonde skijassen met gescheurde jeans, Vuitton combineerde een trui en een skibril met een tulen rok en Prada mixte puffers met breisels. Bij Chanel werd de skisalopette gedragen met sandalen en de Fair Isle-trui met nepbontlaarsjes, DSquared liet de grofgebreide trui met dierfiguren een praatje maken met een ruiten broek. Onder al deze vrolijke potpourri’s mogen kloeke gevoerde bergschoenen of snowboots. Eclectisch is dus het devies, knus en een tikje retro

Bekende mensen

Eigenlijk heeft deze foto uit februari 1986, genomen in Klosters, precies het gevoel dat bij de huidige trend past: een beetje knullig (de muts van Charles), een beetje crea-bohémien-glamour (de hoofdband van Diana) en dat alles dan nog gedragen boven picobello retro skipakken in frisse kleuren. Misschien was het toen al niet meer koek en ei tussen de twee, maar qua outfits zat het in elk geval wél helemaal snor.

Prins Charles en prinses Diana op wintersport in 1986. Beeld Tim Graham Photo Library via Getty.

Waar kopen we dat?

Gewatteerd jack met bloemprint van Zara, € 40.

Jacquardgebreide trui van H&M, € 30.

Retro wit-blauw-rood skipak met capuchon van C&A, € 150.

Op bestelling gehaakte bivakmuts van Mochi, € 60.

Winterlaarzen van suède en teddy van Moonboot, € 300.