Ook al hadden vogels de tuin bijna kaalgeplukt, er waren nog genoeg perziken over voor dit recept van Yvette van Boven

Beeld Oof Verschuren

De zomer was in volle gang. Na het maaien kwam het roodborstje dankbaar in het gras pikken. Schrapend met zijn kleine teentjes zocht hij in het korte gazon naar lekkers. Alle vogels vlogen sowieso af en aan, in de avond zagen we de zwaluwen met hun dolle gang: buitelend door de schemer alsof ze van de glijbaan gleden in een vol pretpark.

Overdag vraten de grotere vogels mijn moestuintje leeg. Op het paaltje aan de kant van mijn pad naar de fruitgaard hield een dikke duif de wacht.

De vogels namen het ervan en aten de bessen van mijn struiken, millimeterden de jonge pompoenplanten en lieten de koolplanten achter als omgekeerde paraplu’s zonder stoffering. Als ik maar even met de kruiwagen in de buurt kwam, loste de duif een waarschuwingskreet en fladderden de rovers alle kanten op, alsof ze zich van geen kwaad bewust waren. Ik zei er natuurlijk wel wat van, maar de duif keek niet op of om, haalde nonchalant met zijn achterste teen iets vanachter zijn kiezen tevoorschijn en spuugde het voor me op de grond uit. Mans duwde hij zijn borst naar voren en koerde vals een lelijk lied.

Toen ik de hoek om was, hoorde ik iedereen weer stilletjes neerdalen en doorgaan met waar ze mee bezig waren. Ik aaide het fruit aan de bomen. Ze waren er bijna. Op de grond lagen appels die het niet hadden gered, overal zaten gaatjes in van dieren die blij waren geweest met dit zoetzure dessert in het hoge gras.

Na het tuinieren zaten man en ik in de lome middagzon op het terras en schonken onszelf nog een koud glas in, toen we werden opgeschrikt door ernstig vogelgekrijs boven ons in de lucht. Meteen erna daalde er een dikke laag sneeuw van kleine witte veertjes op ons neer, alsof er iemand boven de tuintafel een dekbed uitklopte. We keken omhoog en zagen buurman buizerd met de duif in zijn klauwen doorvliegen naar huis, waar zijn vrouw de barbecue op het terras al had aangestoken.

Karma is a bitch.

Geroosterde perziken met mozzarella en een bitterzoete dressing

1 komkommer, in dunne linten (schaaf, dunschiller) 4 perziken 2 bollen mozzarella van buffelmelk zeezout en versgemalen zwarte peper drup olijfolie 1 eetl. verse majoraanblaadjes/bloemetjes Voor de dressing 1 perzik, in stukjes 2 tenen knof, geraspt 2 eetl. mosterdzaad 2 eetl. scherpe mosterd ½ theel. venkelzaad 125 ml appelazijn 125 ml suiker 4 eetl. olijfolie

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Draai van de ingrediënten voor de dressing een dikke saus in een blender of met een staafmixer in een hoge beker. Breng hem daarna in een steelpan zachtjes aan de kook, proef en breng verder op smaak met peper en zout.

Laat de saus iets afkoelen, giet de helft in een schaaltje en wentel de kommerlinten erin. Laat ze er lekker in marineren, tot ze wat slinken.

Maak een kruis in de kont van de vier perziken en zet ze met het kruis naar boven in een met een lik olijfolie ingesmeerd ovenschaaltje in de oven. Smeer de perziken ook in met een drup olie. Bak ze 15 minuten. Besmeer ze dan royaal met wat dressing en zet ze nog 5 minuten terug, zodat de bovenkant openbarst en de dikke dressing een beetje in de perzik trekt.

Verdeel de gemarineerde kommerlinten over vier borden, halveer de mozzarellabollen en leg ze erop. Leg er een warme perzik uit de oven naast en overgiet alles met de laatste dressing. Bestrooi met verse majoraan en dien op.

Opmaaktip:

Geroosterde, gemarineerde perziken die over zijn, zijn ook heel lekker bij iets zoets, zoals roomijs of kwark met honing of... het toetje van volgende week.