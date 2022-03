Onno proefde deze mooi gerijpte pinot noirs uit Limburg en slikte bijna zijn slok door, zo lekker

Onno Kleyn. Beeld Simon van Boxtel

Het was dood tij voor de liefhebbers van Nederlandse wijn, de afgelopen maanden. De vraag ernaar is zo groot dat zelfs de makers van minder geslaagde versies tegen het jaareinde al hun flessen verkocht hadden. Zo wordt january vanzelf dry, en de maand erna ook. Bij het werk voor mijn artikel over vaderlandse wijn bezocht ik onlangs de winkel Bobwijn in Amsterdam, waar ik op iets bijzonders stuitte. Flessen Sang de Stokhem pinot noir uit de jaren 2012, 2013 en 2014! Vreemd, zie de eerste regels van dit stukje. Er zat een verhaal aan vast, over wijnboer Gijs van Esschoten, die vanwege gezondheidsproblemen in 2017 stopte. Het Zuid-Limburgse wijngoed werd overgedaan aan Jeroen van der Eng, maar er bleken forse voorraden te zijn. Bobwijn-eigenaar Samir Doueiri kocht ze spontaan. Ik proefde ze en slikte bijna mijn slok door, zo lekker. Kleine verschillen tussen de jaargangen allicht, maar daarnaast in alle drie kersen, bosgrond, aardbeien op sap, paddestoel. Licht zijn ze en toch vlezig. Mooi gerijpt, maar ze moeten nu toch echt op. Daar help ik graag bij. Doe jezelf een cadeau en proef wat Limburg vermag.

Sang de Stokhem Beeld -