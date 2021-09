Onno Kleyn oogst maar liefst vier wijnen uit de Roussillon

Vier wijnen in de etalage vandaag. Van wijngoed Dom Brial in de Roussillon. Maar ze zijn vooral het uithangbord voor de vineuze rijkdom van de hardgebakken streek tussen de Rhône en de Spaanse grens. Ik was bij een proeverij van al dat lekkers, vertegenwoordigd door Emilia Kloostra, die vanuit Narbonne makelaart in wijn. Heel wat Nederlandse wijnverkopers en -importeurs hebben geen tijd om zelf contacten te leggen en maken gebruik van haar diensten.

De Languedoc en Roussillon leveren van heel Frankrijk het rijkste, prettigst geprijsde aanbod aan wijn. De traditionele hebben een ‘appellation d’origine contrôlée’, die van ‘andere’ druivenrassen een IGT, een geografische herkomstaanduiding. Dom Brial is een mooi voorbeeld. De geurige Mirade Blanc 2020, de ronde, goed geschraagde Crest Petit Rouge 2015 en de ambré 2011, een bedwelmend zoete, van sinaasappel en rozijnen zingende rivesaltes, zijn maar enkele van hun wijnen. Speciale aandacht ook voor de muscat sec 2020, een geparfumeerde witte. Ruik en je denkt aan zoet, om vervolgens in knapperige droogte te happen. Ganse diners voorzien van een wijnarrangement door slechts één wijnboer te bezoeken, dat is niks bijzonders hier.

Muscat sec Dom Brial