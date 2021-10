Onno drinkt donker fruitgeluk uit de droge Zuid-Franse Languedoc

De Languedoc is de Franse wijnspeeltuin waar je wijn vindt met een prachtige prijs/kwaliteitsverhouding, schreef ik onlangs al. Om het de consument lekker lastig te maken en je niet te laten weten wat waar vandaan komt, hanteert men behalve het klip-en-klare ‘Languedoc’ nóg een hele sliert aan naamgevingen. Neem de Coteaux d’Ensérune. Vernoemd naar een Gallisch oppidum, een dorp op een heuveltje, ooit gesticht naast een brak meer waar je als wildzwijnmijdende ijzertijdjager terecht kon voor smakelijke watervogels, vissen, oesters en muggen. Dat water werd in de Middeleeuwen door monniken gedempt en nu schroeien er wijnstokken onder de zon. Even verderop produceert de familie Paillet op hun Château Régismont een prettige witte wijn, viognier met chardonnay, ruisend van abrikozengeur en met aangename frisheid. Hun rode is van merlot en cabernet sauvignon, niet traditioneel in deze regio, maar wel erg fijn. Ondoorzichtig paarsrood, veel donker fruitgeluk als zwarte bessen, wat kruidigheid erachter, goed gemaakt. Twee voorbeelden van wat er allemaal kan in de Zuid-Franse dreven, waar het droge klimaat het net wat makkelijker maakt dan elders om biologisch te werken – waarvan akte.

