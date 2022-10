Ongelofelijk hoe goed de geluidskwaliteit is van de nieuwe oortjes van Apple en Bose

Van links naar rechts: Apple, Bose, Google Beeld de Volkskrant

Valt er nog wat te verbeteren aan draadloze oortjes? Spoiler: een volmondig ja. We proberen drie setjes aan de bovenkant van de markt. Apple heeft, drie jaar na de eerste serie, nieuwe AirPods Pro op de markt gebracht. Aan het uiterlijk van de oortjes (die zich van de gewone AirPods onderscheiden door het korte, kromme steeltje) is zo goed als niets veranderd. Een fijne verbetering is dat het volume nu ook op de oortjes zelf geregeld kan worden, iets wat bij de concurrentie al langer kon. Verder kan het doosje nu geluid maken, wat handig is als de AirPods kwijt zijn.

Apple AirPods Pro 2 Beeld Apple

Belangrijker zijn de verbeteringen in geluidskwaliteit. Met de ‘oude’ Pro’s was al weinig mis, maar deze nieuwe exemplaren klinken nog een stuk beter met vollere bassen en helderder hoge tonen. Een ander belangrijk aspect van oortjes is de noisecancelling, waarmee de duurdere exemplaren tegenwoordig allemaal zijn uitgerust. Ook die is hoorbaar verbeterd. Nee, zo goed als bij de grote zogenoemde over ear-koptelefoons gaat het uiteraard niet, maar zeker constante herrie (boormachines, grasmaaiers, treinen of vliegtuigen) worden op indrukwekkende wijze gedempt. Een laatste verbetering tot slot is de accuduur. Op één lading kun je nu zes uur lang van muziek of podcasts genieten, anderhalf uur langer dan eerst.

Bose QuietComfort Earbuds II Beeld Bose

Ook Bose heeft een imago hoog te houden en komt nu met de QuietComfort Earbuds II. Net als bij de AirPods is het ongelofelijk hoe goed de geluidskwaliteit is. Daarbij is de pasvorm dankzij alle meegeleverde tipjes perfect. De app geeft wat meer mogelijkheden dan die van Apple om de balans naar eigen behoefte aan te passen. En ook hier is de noisecancelling nog beter geworden. Het enige nadeel: het (nog altijd forse) doosje is niet draadloos op te laden.

Google Pixel Buds Pro Beeld Google

Tussen de bekende namen als Bose, Apple, Sony en Samsung wringt nu ook Google zich met premiumoortjes op de top van de apenrots. In andere landen waren de Pixel Buds al veel langer te koop, maar de laatste Buds Pro zijn nu ook in Nederland officieel leverbaar. Google heeft puik werk geleverd: de oortjes klinken prima en de noisecancelling houdt ongewenst buitengeluid mooi tegen. De Buds hebben geen steeltjes, maar toch zijn ze eenvoudig met de hand te bedienen. Wel leggen ze het wat betreft pasvorm af bij de andere twee, al is dit altijd iets persoonlijks.

Apple AirPods Pro 2 - 299 euro

Bose QuietComfort Earbuds II - 299 euro

Google Pixel Buds Pro - 219 euro