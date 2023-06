Ondanks alles was Daf zijn toekomst ver vooruit

Op deze plek schrijven Peter Giesen en Sheila Sitalsing beurtelings wat hun is opgevallen op de weg of in de berm.

Als we langs de Daf-fabriek in Born reden, overviel me altijd een licht gevoel van trots. De enige autofabriek van Nederland! Dat er Dafjes werden gemaakt, was een minpunt, maar het was altijd nog beter dan niks. ‘Zijn de mensen die hier werken verplicht om in een Daf te rijden?’, vroeg ik mijn ouders. Dat bleek niet het geval. Gelukkig maar, dat had ik zielig gevonden.

Daf werd Nedcar, en straks is het helemaal niets meer. De aanstaande sluiting van de fabriek in Born roept een zekere melancholie op, een herinnering aan de toch wat droevige Nederlandse autogeschiedenis. De neerlandicus Thomas Vaessens schreef er een mooi boek over, De Daf van mijn vader.

Over de auteur

Peter Giesen schrijft voor de Volkskrant over de Europese Unie en internationale samenwerking. Eerder was hij correspondent in Frankrijk. Hij is auteur van meerdere boeken.

De oprichters van Daf, de Brabantse gebroeders Van Doorne, meenden goud in handen te hebben met hun Variomatic, de traploze automatische versnelling. In 1959 werd een van de eerste exemplaren aangeboden aan Truus Smulders-Beliën, burgemeester van de Brabantse gemeente Oost-, West- en Middelbeers. Zij beschikte niet over een rijbewijs, maar dat was geen bezwaar. Over een gesloten testbaan reed zij een paar rondjes, die door de marketingafdeling van Daf publicitair werden uitgebuit. De nauwelijks verholen boodschap: de Variomatic is zo handig dat zelfs een vrouw zonder rijbewijs ermee uit de voeten kan.

De boodschap bleek dodelijk. De Daf werd een auto voor vrouwen, of, nog erger, voor mannen die zo slecht reden dat ze nooit hadden leren schakelen. Journalist Wim Noordhoek associeerde de Daf met zijn tante Dicky die in de familie meewarig werd bekeken omdat ze nooit ‘aan de man was gekomen’. A.F.Th. van der Heijden beschreef in Hof van barmhartigheid hoe hoofdpersoon Albert Egberts door zijn ouders naar Amsterdam werd gebracht in een Daf. De hoofdstad stond voor de belofte van een nieuw leven, de Daf voor de provinciaalse benepenheid die hij achter zich liet.

De modernere Daf 55 Coupé uit 1968.

Born produceerde in de loop der jaren heel wat lelijke eendjes: de Volvo 343, de Mitsubishi Carisma, de Smart Forfour. De fabriek ploeterde in de marge van een mondiale miljardenindustrie, tot het niet meer hoefde. Wat blijft, is de herinnering aan een Nederlandse autogeschiedenis. Ondanks alles was Daf zijn toekomst ver vooruit. Niet het ‘sportieve’ schakelen heeft de toekomst, maar de traploze versnelling waarmee Daf pionierde. In de elektrische auto hebben we straks allemaal een ‘pienter pookje’.