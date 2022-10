Oefen met zuinig leven, geef bijvoorbeeld eens vier dagen niets uit

Beeld Sophia Twigt

Ze wist niet waar ze moet beginnen, zei ze. Een kennis wilde, met het oog op de groeiende economische onzekerheid, graag haar geldzaken op orde krijgen. Maar hoe dan?

Zelf wist ik ook lang niet waar ik moest beginnen. Daarom stak ik mijn kop in het zand. Ik maakte mezelf wijs dat dat rijkdom was: nooit hoeven nadenken over geld. Zolang er geld uit de muur kwam (toen kwam geld nog uit muren), was het goed. Ondertussen stapelden de schulden zich op.

Uiteindelijk kwam ik daar uit en veranderde mijn schuld in een vermogen. Hoe? Dit zijn de acht acties die het effectiefst zijn gebleken.

1. Open een aparte spaarrekening. Alles wat ik vroeger sporadisch spaarde, nam ik later ook weer op. Ik begon pas echt te sparen met een extra spaarrekening met automatische overschrijvingen, van in mijn geval 300 euro. Bij een andere bank, als extra drempel tegen het snel weer terugboeken.

2. Geef vier dagen niets uit. Besparen is gezonder dan meer verdienen. Om te oefenen in zuinig leven, kun je jezelf een uitdaging geven, zoals vier dagen niets uitgeven. Dan krijg je meteen een beeld van je uitgaven en hoe die in verhouding staan tot je inkomsten.

3. Controleer je rekeningen. Om dat beeld exacter te krijgen, kun je je betaalrekening tot een jaar terug controleren. Hoe kun je ooit minder uitgeven als je niet eens weet wát je uitgeeft? Op een ochtend ging ik ervoor zitten. Het kostte me een half uurtje. Ik bespaarde meer dan 100 euro per jaar op vergeten lidmaatschappen.

4. Zoek schulden uit en betaal ze af. Log in bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Daar krijg je een overzicht van al je schulden, behalve studieschuld en hypotheek. Begin met het afbetalen van de duurste (hoogste rente).

5. Praat over geld met anderen. Je hoeft er niet dezelfde opvattingen op na te houden als je vrienden of partner. Maar een goed gesprek over geld en financiële keuzes en gevolgen is een must. Over geld praat je wél.

6. Controleer je pensioen. Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl hoeveel AOW en pensioen je tot nu toe hebt opgebouwd. Als je later een pensioengat hebt (als je op minder dan 70 procent van je laatstverdiende salaris uitkomt), dan kun je pensioensparen overwegen.

7. Beleg je eerste 100 euro. Is dit het beste moment om te beginnen met beleggen? Het lijkt van niet, maar de waarheid is dat niemand het weet. Beleggen doe je bovendien altijd voor de lange termijn. Begin nu met een klein bedrag (zie dat desnoods als leergeld) en ontdek voor jezelf hoe je reageert op beursschommelingen en of beleggen iets voor jou is.

8. Breng je maandlasten omlaag. Controleer bijvoorbeeld bij je hypotheekverstrekker hoeveel je boetevrij extra mag aflossen en wat voor invloed dat heeft op je maandlasten. Dit kan meestal online.

Al deze eerste stappen zorgen voor een groter financieel bewustzijn. Dat is de eerste stap naar financiële zekerheid.