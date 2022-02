Nooit meer zullen we een schaatser zien in de mooiste muts aller tijden

Ard Schenk won op de Olympische Spelen van Sapporo (1972) drie individuele afstanden. De vierde schoot erbij in omdat hij ten val kwam. Eric Heiden deed daar acht jaar later in Lake Placid een schepje bovenop. De Amerikaanse wonderboy won alle vijf individuele afstanden, ook de 1.000 meter die er inmiddels bij was gekomen.

Amerikaanse topsporters doen niet aan valse bescheidenheid. Ook Heiden niet: hij trad in Lake Placid aan in een gouden pak. Had hij vervolgens niet gewonnen, dan was dat pak hem eeuwig nagedragen als de textiele vertaling van overmoed. Het overkwam Hilbert van der Duim, die als regerend wereldkampioen in een regenboogpak aan de start verscheen bij het EK van 1983. De symboliek kwam uit het wielrennen, waar de wereldkampioen een regenboogtrui krijgt omgehangen. Van der Duim kwam op de 5 kilometer echter niet verder dan een zeventiende plaats en kon naar huis met de staart tussen de benen. Het paste overigens wel bij de kleurrijke Van der Duim, die twee jaar eerder bij het WK al eens een ronde te vroeg stopte op de 5 kilometer. Nog jaren nadien werd hem in de plaatselijke kroeg nageroepen: ‘Hilbert, nog een rondje?’

Van links naar rechts: Yep Kramer, Hilbert van der Duim en Eric Heiden bij de medaille-uitreiking van de 1.500 meter op het WK Schaatsen van 1980. Beeld Bettmann Archive

Afijn, de muts die Eric Heiden hierboven draagt, lijkt out of character. Het is namelijk een dopmuts, zo eentje die we kennen van Calimero, het zwarte kippenkuiken dat synoniem is geworden met het minderwaardigheidscomplex. Misschien droeg hij het omdat hij op dat WK van 1980 voorbij was gestreefd door Van der Duim, een geweldige prestatie van Hilbert. De kleurrijke Fries werd wel een handje geholpen door een ijsmeester die Heiden net voor de dweil liet starten en Van der Duim vlak na de dweil – een even onfrisse als on-Friese daad van onsportiviteit.

Reinier Paping bij de start van de Friese Elfstedentocht in Leeuwarden in 1963. Beeld ANP / Nederlands Fotomuseum

De mutsen van Van der Duim en Yep Kramer ogen een stuk vrolijker. Dat komt door de pompon op de kruin, naar verluidt een bumper die bedacht is voor zeemannen die bij storm hun hoofd stoten. Zo’n muts zagen we ook bij de Nederlandse equipe op de Winterspelen. Niet tijdens de wedstrijden uiteraard, daar is-ie niet aerodynamisch genoeg voor. Om die reden zullen we nooit meer een schaatser zien in de mooiste muts aller tijden, de duivelsmuts die Reinier Paping droeg tijdens zijn historische overwinning in de Elfstedentocht van 1963 (bij min 18 graden!), net als Ard Schenk in Sapporo. Paping overleed afgelopen december op 90-jarige leeftijd. Maar hij wist: ‘Kou zit tussen je oren, dus je kunt maar beter wat warms opzetten.’