Nog steeds vouwbaar, maar nu ook minder fragiel

De Samsung Galaxy Z Fold3 (links) en Flip3. Beeld Samsung

Je kunt Samsung niet betichten van een gebrek aan doorzettingsvermogen. De eerste poging van de Koreanen met een vouwtoestel liep uit op een regelrechte pr-nachtmerrie. De Galaxy Fold bleek nogal fragiel in het dagelijkse gebruik. Sindsdien heeft de fabrikant zijn vouwtoestellen stapje voor stapje beter gemaakt. Onlangs presenteerde Samsung een nieuwe versie van zowel de Fold (het toestel dat je als een boek openklapt) als de Flip (die je ‘als een schelp’ openklapt).

Aan het basisconcept – openklapbare mobieltjes – is niet getornd, maar Samsung heeft beide toestellen toch flink onder handen genomen. Om met de Fold te beginnen: de verbeteringen zijn grotendeels onzichtbaar. Samsung maakt gewag van andere materialen en een verbeterd ontwerp met het oog op een langer leven. De fabrikant heeft vooral het glas en het kwetsbare scharniermechanisme onder handen genomen. Ook is de Fold nu veel beter bestand tegen water. Verder biedt het toestel nu ook ondersteuning voor Samsungs S Pen, zodat de eigenaar aantekeningen op het scherm kan maken. Alleen moet die dit pennetje er wel los bij kopen, wat toch wat krenterig aanvoelt bij zo’n prijzig toestel.

De Galaxy Z Fold3 Beeld Samsung

De grootste zichtbare verandering is de camera aan de binnenzijde van het toestel. Het grote scherm (7,6 inch) dat na openklappen tevoorschijn komt, kent niet langer een inkeping die de camera herbergt. In plaats van in zo’n zogenoemde notch zit de camera nu onder het scherm. Het idee van het ‘Infinity Flex Display’ is dat het beeld ononderbroken doorloopt, maar dat is in de praktijk niet helemaal het geval. Zeker op witte achtergronden valt de camera nog steeds op door de afwijkende pixels die erbovenop liggen. De kwaliteit van deze selfiecamera laat daarbij te wensen over; voor foto’s is de selfiecamera van het kleinere scherm veel geschikter. Volgens Samsung is de verstopte camera aan de binnenzijde vooral nuttig voor videogesprekken.

De Galaxy Flip3 Beeld Samsung

De Flip is in vergelijkbare mate verbeterd ten opzichte van het vorige model. De grootste uiterlijke aanpassing is het veel grotere schermpje (want een schermpje is het nog steeds) aan de buitenzijde.

Maar misschien nog wel belangrijker: de prijzen van de vouwtoestellen blijven dalen. De Flip3 en Fold3 zijn dus weer wat goedkoper geworden. Of minder duur, want de consument moet nog steeds flink in de buidel tasten voor deze toestellen, die het op bijna elk vlak (bijvoorbeeld qua batterij en camera) moeten afleggen tegen Samsungs ‘gewone’ topmodel, de Galaxy S21 Ultra. Maar dat laat zich dan weer niet open- en dichtvouwen.