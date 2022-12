Nog een paar dagen om over te stappen: hoe kies je de zorgverzekering die het best bij je past?

Beeld Matteo Bal

Stap 1: Welke basisverzekering past bij u?

De premies komen dit jaar uit tussen de € 122,95 (Zekur) en € 156,50 (ASR) per maand. Dat betekent een flinke stijging, van tussen de € 3,75 en € 18,45 per maand. Daar komt voor veel mensen nog een paar euro bovenop: de collectiviteitskorting is vanaf 2023 niet meer toegestaan, en dus raakt 60 procent van de verzekerden (die nu nog via bijvoorbeeld de werkgever collectief zijn verzekerd) dat voordeel kwijt.

Er zijn vier soorten basisverzekering: een budgetpolis, een naturapolis, een combinatiepolis en een restitutiepolis.

De budgetpolis lijkt uit te sterven: dit jaar bieden alleen Pro Life, Zekur en Zilveren Kruis een budgetpolis aan. Dit zijn doorgaans goedkope polissen (die van Zekur is met € 122,95 de goedkoopste van allemaal), maar kennen een belangrijk nadeel: u kunt niet in alle ziekenhuizen terecht voor volledig vergoede zorg.

De meestvoorkomende polis is de naturapolis. Alle ziekenhuizen hebben daarin een contract met de zorgverzekeraars, en ook bij overige gecontracteerde zorgverleners krijgt u 100 procent van de zorg vergoed. Bij zorgverleners zonder contract met uw zorgverzekeraar betaalt u een aanzienlijk deel van de rekening zelf.

Zoek daarom goed uit of uw (mogelijke) zorgverlener een contract heeft getekend met het ziekenhuis of de behandelaar van uw voorkeur. Daarvoor bieden vergelijkingssites of de zorgvinders op de site van de zorgverzekeraar uitkomst. Probleem daarbij is dat het eindeloos duurt voordat alle contracten tussen zorgverzekeraar en zorgverlener rond zijn, zegt Babs van der Staak van de Consumentenbond. ‘Dat is ook nu vaak nog niet het geval. Dat vinden wij onacceptabel.’

De duurste variant van de basisverzekering is de restitutiepolis. Daarbij wordt de zorg bij alle zorgverleners voor 100 procent vergoed. U hebt dan dus volledige vrijheid om uw arts te kiezen.

Een tussenvorm is de combinatiepolis: daarbij wordt de meeste zorg voor 100 procent vergoed, maar geldt bijvoorbeeld bij de GGZ en de wijkverpleging een maximum van 90 procent bij ongecontracteerde zorgverleners. Het kan zijn dat de restitutiepolis die u vorig jaar had, dit jaar een combinatiepolis is. Controleer dit goed.

Stap 2: Loont het om uw eigen risico te verhogen?

Standaard moet u de eerste € 385 van uw zorgrekening zelf betalen, maar u kunt dit bedrag – in ruil voor korting op uw premie – verhogen tot € 885 euro. Dat scheelt u al gauw € 15 tot € 20 zorgpremie per maand.

‘Doe dit alleen als u gezond bent en u de € 885 zelf kunt betalen als u onverwachts zorg nodig heeft’, waarschuwt Van der Staak. Zeker in deze dure tijden bestaat het risico dat mensen die dat bedrag niet achter de hand hebben toch gokken met een hoger eigen risico om op een lager maandbedrag uit te komen.

Ander nadeel: de gezondste mensen met het meeste geld (dat gaat vaak samen) betalen de minste premie. Dat ondergraaft de solidariteitsgedachte van een zorgverzekering.

Stap 3: Heeft u de aanvullende verzekering echt nodig?

Neem bijvoorbeeld de tandartsverzekering, een populaire aanvullende verzekering. ‘Als u twee keer per jaar op controle gaat, en uw mond wordt gereinigd, kunt u dat beter gewoon zelf betalen’, zegt Van der Staak.

Rekenvoorbeeld: bij veel verzekeraars krijgt u voor ongeveer 15 euro per maand (180 euro per jaar) 250 euro aan tandartskosten vergoed. Maar voor veel tandartsrekeningen is de maximale vergoeding 75 of 80 procent. U moet dus jaarlijks ruim 300 euro aan tandartskosten hebben om maximaal 70 euro voordeel van uw verzekering te hebben.

Bekijk dus ook hier goed uw persoonlijke situatie, zegt Van der Staak. ‘Als uw kinderen een beugel moeten, is een aanvullende verzekering met orthodontie vaak wél een goed idee, al geldt er dan weer vaak een wachtlijst of acceptatieprocedure.’

Stap 4: Kunt u in één keer betalen?

Heeft u spaargeld of een fikse eindejaarsuitkering? Als u in één keer uw jaarpremie betaalt, krijgt u meestal 1 procent korting. Scheelt weer twee tientjes.