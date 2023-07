Niks mis met de cruesli van Cruesli Speculoos, maar speculoos blijft een wat laffig, onuitgesproken smaakje

Er valt wellicht veel meer te vertellen over dat eigenaardige logo van Quaker Cruesli (een onderdeel van drank- en voedinggigant Pepsico) dan over de inhoud van hun nieuwe speculoosvariant. De 19de-eeuwse geschiedenis van dat Quaker-merk zit hem in de toenmalige associatie met ‘puur en eerlijk’ die de religieuze quakers om zich heen hadden hangen. Ondogmatisch ook, hoewel die associatie bij ontbijtgraan minder goed werkt. Het is dus niet een vanuit de quakergemeenschap ontstaan product.

Quaker Cruesli is een van de grote spelers in het ontbijtgraanschap, met een voortdurend wisselend smakenaanbod. Speculoos dus, van zichzelf een irritant product omdat de naam zou verwijzen naar iets waarnaar het níét smaakt, omdat de speculaaskruiden in dit van oorsprong Belgische koekje ontbreken. Een gekmakend concept natuurlijk.

We hebben de Cruesli Speculoos (met als basis havermout, de ‘volkoren krachtpatser’, aldus Quaker Cruesli) aan het ontbijt in de yoghurt gedaan. Niks mis met die cruesli, maar speculoos blijft een wat laffig, onuitgesproken smaakje. Maar daar waarschuwt die naam al voor. Cijfer: 5,5