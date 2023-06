Nieuwe vloer nodig? Dat kan ook milieuvriendelijk, met deze vier opties van eigen bodem

Beeld Willemien Ebbinge

Of u nu een nieuwe of bestaande woning betrekt: soms komt er een moment dat u een nieuwe vloer moet uitzoeken. Omdat uw huis casco is opgeleverd, de vloer aan vervanging toe is of de vorige bewoners een andere smaak hadden. Dan kunt u uiteraard Marktplaats afstruinen naar een waardige restpartij die toevallig de vierkante meters bedekt die u nodig heeft. Maar er zijn ook andere manieren om met restjes een nieuwe vloer te creëren. Vier voorbeelden van eigen bodem:

Verfbadje voor oude tapijttegels

Vloerenfabrikant Desso Tarkett bleef zitten met restpartijen tapijttegels uit oude collecties. Stefanie van Keijsteren en Renee Mennen van Studio Rens lieten er hun licht over schijnen en besloten de vierkante tegels tot de helft handmatig in een rood kleurbad te dippen. Zo ontstaat een nieuw geometrisch patroon, dat de tegels in verschillende kleurstellingen met elkaar verbindt. Ook gedateerde vloerkleden van dezelfde fabrikant kregen een nieuw leven door ze gelaagd in rode kleur­pigmenten te dippen, met een interessant kleurverloop als resultaat.

Re-vive’-vloertegels, € 94,50 per m2. ‘Re-vive’-tapijt vanaf € 565. studiorens.com

Naast de ‘Revive’-tapijttegels geven

‘Re-vive’-vloertegels van Studio Rens en Desso Tarkett.

Plasticafval uit Nederlandse wateren

Het feit dat er een flinke hoeveelheid plasticsoep in onze wereldwijde wateren drijft is u vast bekend. Als fervent watersporter zag ondernemer Mark Roderick Schothorst ook in Nederland veel plastic­afval drijven. Na een dag meelopen met het bedrijf Clear Rivers, dat plastic met speciale vallen uit rivieren vist, koppelde Schothorst zijn ervaring in de vloerenbranche aan dit afvalprobleem. Met The Good Floor creëert hij vloeren op basis van gerecyclede plastickorrels, die de uitstraling hebben van het 15de-eeuwse terrazzo dat de laatste jaren in vernieuwde vorm aan populariteit wint.

De gespikkelde vloerpatronen verschillen in spikkeldichtheid en daarmee ook in hoeveelheid gerecycled plastic: van open (10 tot 20 procent) tot medium (30 tot 40 procent) en compact (50 tot 60 procent). Om het lokaal te houden kunnen bewoners uit Rotterdam bijvoorbeeld kiezen voor afvalplastic uit de Maas en Amsterdammers voor vangst uit het IJ. Ook plasticafval uit de kledingindustrie en eventuele reststromen uit uw eigen bedrijf of omgeving komen in aanmerking om, gecombineerd met een biobased bindmiddel, een nieuw leven te krijgen als goede vloer. Vanaf € 150 per m2. thegoodfloor.com

The Good Floor Beeld

Het betere spul is een rubriek in Volkskrant Magazine waarin de duurzamere keuzes worden besproken op het gebied van design, beauty en mode.

3D-geprint op maat

Het begon met een idee voor een 3D-geprint grachtenpand en het mondde uit in diverse geprinte interieurproducten waaronder een vloer: het bedrijf Aectual, opgericht door architectenbureau DUS, print terrazzo-achtige vloeren van plantaardig- en restmateriaal. Dat gaat zo: in een eigen productiefaciliteit staan vier grote robots die van plantaardig materiaal op basis van lijnzaad lichtgewicht matten printen, gebaseerd op een patroon dat u zelf via een configurator kunt samenstellen. Op locatie worden deze matten aan elkaar en op de grond gelijmd, waarna ze worden gevuld met een terrazzomix aan restmaterialen zoals overgebleven marmersteentjes uit de productie van keukenbladen.

In het gebouw Capital C in Amsterdam ligt een vloer waarin stukjes glas uit bierflesjes zijn verwerkt. Vanwege Aectuals maatwerk blijven er geen snijresten over en omdat de vloer glad wordt geschuurd, is ook een afwerking zoals een laklaag overbodig. Met een vierkantemeterprijs van € 350 is het wel een kostbaar product, geeft medeoprichter Hedwig Heinsman toe, maar dan gaat de vloer ook generaties lang mee en door het flexibele materiaal kan geen scheurvorming ontstaan, zoals bij klassieke terrazzo soms voorkomt. aectual.com

Vloer van Aectual. Beeld

Natuurlijk linoleum uit de Zaanstreek

Los van de eeuwige vraag waar de klemtoon ligt, kan het verschil tussen linóleum en Marmoléum verwarring opwekken. Begrijpelijk maar niet nodig, het is in feite hetzelfde: Marmoleum is een merknaam van fabrikant Forbo Flooring in de Zaanstreek. De harde kras-, vlek- en waterbestendige vloerbekleding is voor 97 procent opgebouwd uit natuurlijke grondstoffen zoals jute, lijnzaad en houtmeel. De eigen Zaanse productieomgeving, waar ook cacao wordt verwerkt, bood de Marmoleummakers inspiratie voor de toevoeging van een extra natuurlijk en gerecycled ingrediënt: cacaoschillen. De restproducten uit de lokale cacao-industrie worden vermalen tot grondstof die een charmante spikkel toevoegt aan het egale oppervlak van de ‘Marmoleum Cocoa’-vloer. € 50,40 per m2. forbo-flooring.nl

‘Marmoleum Cocoa’-vloer van Forbo Flooring. Beeld

Vloertafel

Moet u afscheid nemen van uw oude houten vloer? Dan is er naast verkopen via Marktplaats of een ritje naar de stort nog een andere mogelijkheid: in de Haagse sociale werkplaats van Schroeder en Onze maken ze er ronde ‘Lat’-tafels van. Iedere tafel biedt 52 uur aan leer-werktraject voor beginnende makers. Zo zijn zij blij met tweedehands hout om latjes van te maken en levert het u een nieuwe tafel op van uw oude vloer. Zoals ze zelf zeggen: iedereen kan een latje bijdragen. Vanaf € 1.285. onze-website.nl