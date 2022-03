Nieuwe keuken of badkamer? Zo onderhandel je over de prijs

Beeld Matteo Bal

1. Bereid je voor

Voor onderhandelen geldt: hoe meer informatie je hebt, hoe sterker je staat. Het probleem met de aankoop van een badkamer of keuken is alleen dat er niet overal prijskaartjes hangen. Ook is onduidelijk wat je precies nodig hebt en wat dus het totaalbedrag wordt, zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. ‘Door mystery shoppers weten we dat een verkoper vaak vraagt wat de consument uit wil geven en daarna pas met een prijsberekening komt. Voor consumenten is het aankoopproces dus heel ondoorzichtig.’

Showrooms zijn er niet blij mee, maar Donat adviseert om offertes op te vragen bij meerdere bedrijven, zodat je kunt vergelijken. Vraag ook aan bekenden wat zij hebben uitgegeven en wat hun ervaringen zijn. Verder is het belangrijk dat je voor je bezoek aan een showroom precies weet wat je wilt. Kun je niet zonder magnetron of gebruik je die toch nooit? Zo voorkom je dat je onnodige apparatuur koopt.

2. Wees een fijne klant

Stel de verkoper geïnteresseerde vragen en geef – gemeende en gerichte – complimenten, adviseert Pacelle van Goethem. Zij is psycholoog gespecialiseerd op het gebied van overtuigen en auteur van IJs verkopen aan Eskimo’s (2012) en Macht aan de aardige mens (2020). De Sadat-techniek, noemt ze dat, naar wijlen de Egyptische president en meesteronderhandelaar. ‘Je wilt dat de verkoper je aardig vindt en denkt: wat een leuke klant, die gun ik een mooie deal’, legt ze uit. Je kunt dingen zeggen als: ‘Wat genereus dat je zo uitgebreid de tijd voor ons neemt, dat waarderen we enorm’ of ‘we zijn op andere plekken geweest, maar jij geeft de beste service’.

3. Doe een tegenbod

Uit onderzoek van psychologen Amos Tsversky en Daniel Kahneman blijkt dat het eerste bedrag dat tijdens een onderhandeling wordt genoemd een referentiepunt is voor de verdere bespreking. De verkoper noemt als eerste een bedrag. Trek je daar niet te veel van aan en kom met een tegenbod. Van Goethem: ‘Zeg iets als: ‘Ik heb rondgevraagd bij andere winkels en het gangbare bedrag is X’. Door zelf een prijs te noemen, ontstaat een tweede referentiepunt, wat resulteert in meer onderhandelingsruimte. Van Goethem: ‘Daarom moet je nooit zeggen wat je zelf maximaal wilt uitgeven aan een keuken of badkamer, omdat dát bedrag dan het ankerpunt wordt. Zet altijd lager in.’

4. Wees bedacht op verkooptrucs

Volgens Joyce Donat van de Consumentenbond hebben sommige keuken- en badkamerverkopers er een handje van om klanten onder druk te zetten. ‘Wat soms zelfs gebeurt is dat de verkoper even gaat overleggen met de baas. Zégt-ie. Daarna blijkt dat er toch nog 5 procent van de prijs af kan, maar alleen als je meteen beslist. Een truc, die korting is er de volgende dag echt ook nog wel.’

5. Vraag twee keer om korting

Van Goethem wijst op het principe van wederkerigheid. Ze legt uit: ‘Mensen willen graag dat de wereld in balans is. Als ik jou een verjaardagskaart stuur, stuur jij er waarschijnlijk een terug. Andersom geldt dat als iemand iets weigert, ze het daarna graag goed willen maken. Dus als de verkoper geen korting geeft op een fornuis, wordt het daarna moeilijker om nog eens ‘nee’ te zeggen.’

Doe de tweede keer een ander verzoek. ‘Zouden we dan wel voor hetzelfde bedrag een kookplaat met vijf in plaats van vier pitten kunnen krijgen?’ Of vraag of het eerder geleverd kan worden. Van Goethem: ‘Zie het onderhandelen niet als een wedstrijd met een winnaar en verliezer, maar als een spel. Het beste resultaat behaal je als beide partijen blij zijn. Zoek daarom naar extra’s die voor jou belangrijk zijn, maar de ander weinig kosten.’