Nieuw telefoonmerk: de Nothing Phone heeft leuke snufjes en is verder aangenaam minimalistisch

Nothing Phone (1) Beeld Nothing

Alleen al het feit dat Nothing met een heel nieuw telefoonmerk de toch al volle markt wil gaan bestormen, verdient bewondering. Nothing Phone (1) is de naam van het toestel, inclusief haakjes. Nothing kenden we al iets langer. Het in Londen gevestigde techbedrijf van oprichter Carl Pei (die eerder aan de wieg stond van telefoonfabrikant OnePlus) lanceerde vorig jaar zijn eerste product in de vorm van draadloze oortjes. Die vielen vooral op door het uiterlijk van zowel de oordoppen als het doosje: deels transparant, waardoor je de elektronica ziet zitten.

Die tech-esthetiek is doorgetrokken bij de eerste telefoon van Nothing. Die is alleen beschikbaar in wit of zwart en lijkt met zijn strakke vlakke zijkanten als twee druppels water op een van de laatste iPhones. Origineel is anders, maar misschien waren de verwachtingen wel net wat te hoog gespannen, na de zorgvuldig gecreëerde hype rond het toestel.

Toch is de Nothing Phone niet saai, en dat is te danken aan de transparante achterkant, die het nodige spektakel biedt. Een groot aantal led-lampjes kan verschillende patronen aannemen. Wie zijn telefoon met de achterkant naar boven op tafel legt, ziet zo toch dat er berichten binnenkomen, is het idee. Ook is het mogelijk om specifieke patronen toe te wijzen aan bepaalde contactpersonen. Als zij bellen, licht de achterkant afwijkend op. Het is een grappig idee. Ook leuk: er is iets van de onderliggende techniek zichtbaar, zoals de oplaadspoel.

De transparante achterkant van de Nothing Phone (1) Beeld Nothing

Nog enthousiaster is de gadgetdesk over de software. Nothing maakt gebruik van Android en heeft daar, net als andere fabrikanten, zijn eigen grafische schil overheen gelegd. Die is aangenaam minimalistisch, met een beetje een retro-tech randje. Waar andere fabrikanten hun telefoons volpompen met overbodige apps, houdt de Nothing Phone het bij wat Google-apps, de klok, een rekenmachine en een opnameapparaat. De rest moet de gebruiker zelf maar downloaden.

Het fraaie iPhone-uiterlijk schept mogelijk wel verwachtingen die niet helemaal worden waargemaakt. Dat is geen schande, want het is wat betreft prijs en specificaties een toestel voor het middensegment. Alles doet het en werkt vlekkeloos, maar verwacht geen topprestaties vergelijkbaar met toestellen die twee keer zo duur zijn.

Nothing zal moeite hebben marktaandeel te veroveren op grotere spelers zoals Apple, Samsung, en Xiaomi, voorspellen analisten. Maar wie behoefte heeft zich te onderscheiden zónder al te veel geld uit geven of op prestaties in te leveren, heeft aan de Nothing Phone beslist een goede.