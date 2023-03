Niet zo premium: de Nio ET7 is een sedan waaraan nog hard moet worden gewerkt

De Nio ET7 is een reusachtige elektronische zakensedan. Beeld Nio

We moeten het toch even vragen. ‘Nomi, bespionneer je ons?’ Nomi is het olijke bolletje midden op het dashboard van de Nio ET7, de auto van deze aflevering. Nio is nieuw, Nio is anders en Nio is Chinees. Nomi is een van de dingen die anders zijn; een vriendelijk snoetje dat zich naar je richt als je haar aanspreekt en allerlei opdrachten kan uitvoeren. Zoals de stoelverwarming aan zetten (alle stoelen, ook achterin, hebben verwarming, ventilatie en massage), de buitenspiegels inklappen (de ET7 is nogal breed en past ternauwernood door Bliks garagedeur), navigeren. Veel dingen die andere spraakassistenten in andere auto’s ook kunnen, maar doordat Nomi haar gezicht draait naar degene die tegen haar praat (ook passagiers) en ze schattige oogjes en een lieve stem heeft, is de ervaring anders, prettiger, persoonlijker misschien wel.

Dat maakt ons meteen een beetje achterdochtig. Want wat ziet Nomi allemaal? Wat gebeurt er met onze data? Luistert ze misschien de hele tijd mee en brieft ze al onze gesprekken door naar Beijing, zodat ze daar de allesvernietigende aanval op onze vinexwijk nog beter kunnen voorbereiden?

Dus vragen we ‘Hi Nomi, are you spying on us?’

Het dashnoard van de ET7 is knoppenarm als veel moderne e-auto’s. Bijna alle functies moeten via het beeldscherm worden aangeroepen. Dat is niet altijd een piekervaring, omdat een deel van de functies diep verstopt zit. Beeld Nio

Waarop Nomi iets vaags zegt over haar navigatiecapaciteiten. Ook onze vraag waar onze data bewaard worden, blijft onbeantwoord. President Biden zou er geen genoegen mee nemen, Blik laat het er lafhartig bij zitten.

Overigens is het prettig dat Nomi er is, want veel van de alledaagse functies van de ET7 zitten verstopt in een menu in het aanraakscherm, waardoor je soms eindeloos op zoek bent naar iets eenvoudigs als het bijstellen van de buitenspiegels. Nomi voert de opdrachten uit of ze zet het juiste menu voor je klaar op het beeldscherm.

De ET7 is meer dan Nomi. Het is een reusachtige elektrische zakensedan (5,10 meter lang, bijna 2 meter breed) met een even reusachtige accu (in ons geval 100 kilowattuur) die in een paar minuten verwisseld kan worden bij een vijftal wisselstations in Nederland. Lege eruit, volle erin en je kunt weer ruim vijfhonderd kilometer verder. Het concept is eerder geprobeerd en mislukt en we vragen ons af of het idee in snelladerland Nederland een probleem oplost.

Nomi, het wisselsysteem en de camera’s die als likdoorns voorop het dak zitten en die op termijn zelfstandig rijden mogelijk moeten maken, laten zien dat Nio het anders wil aanpakken.

De specs van de ET7 zijn alvast indrukwekkend. De prijs trouwens ook, want met een vanafprijs van ruim 70 duizend euro met een huuraccu, wil Nio aansluiten in de hoogste regimenten, waar Duitsers heersen.

Moeten die zenuwachtig worden? Nee en ja.

Misschien wel de grootste binnenzee ooit trof Blik achterin de ET7 aan. Achterpassagiers kunnen er letterlijk de benen strekken. Ook zijn hun zetels verwarmd, gekoeld en bieden ze massage. Wel jammer dat ondanks de enorme lengte van de auto, de bagageruimte slechts op VW Polo niveau is: 363 liter. Beeld Nio

Eerst de nee. Want hoewel Nio in technisch opzicht goed lijkt, is dat met de software (zoals zo vaak bij auto’s) niet zo. De lijst aan kleine en grotere gebreken is eindeloos: zo is het bijkans onmogelijk om van telefoon te wisselen als een passagier zijn muziek wil opzetten. Blik zat zo lang te klooien en verdween zo diep in de menu’s dat we op zeker moment een kruisraket aan de horizon zagen opstijgen, vermoedelijk omdat we een paar verkeerde knoppen hadden ingedrukt. De telefoon was niet verbonden.

Het spraakballetje Nomi kan veel functies uitvoeren of in het scherm klaarzetten. Bijvoorbeeld de stoelmassage activeren of de buitenspiegels inklappen. Jammer is dat ze louter Engels spreekt, waardoor je niks aan Nomi hebt bij het navigeren naar Tietjerksteradeel bijvoorbeeld. Beeld Nio

Kleine ergernis, maar een doodzonde voor een auto die ‘premium’ wil zijn. Zoiets simpels kan al twee decennia. Ook de systemen die de auto binnen de lijntjes moeten houden, werken alsof ze twee decennia oud zijn. Hoe dit ding ooit autonoom wil rijden, is ons een raadsel. Verder: doordat Nomi alleen Engels spreekt, is ze van geen enkel nut als je probeert een adres in te spreken. Ze leert Nederlands, zegt Nio, maar wanneer ze onze taal beheerst is onduidelijk. De draaicirkel is enorm. De rotan afwerking oogt als laminaat in de Hema en heeft kleurverschillen, volgens Nio omdat het een natuurproduct is. Tussen de achterportierbekleding en de rest van het interieur zit een gapend gat dat bovendien verspringt. Nog iets: Nomi doet dansjes als je muziek draait en dat werkt op de zenuwen.

De ET7 rijdt voortreffelijk, al bonkt hij bij fluks genomen drempels.

Er is dus nog een hoop werk te doen voor deze sedan zich kan meten met de BMW’s 7-serie en Mercedessen EQS, al zijn die flink duurder. Een geluk is dat de meeste onvolkomenheden softwarematig zijn en dus makkelijk opgelost kunnen worden. Wie met deze gedachte kan leven, genoeg geld heeft en een grote auto wil (de ruimte achterin!) moet de ET7 zeker proberen. Over een jaar is dit waarschijnlijk een uitstekende zakenauto.

DEURHANDELSBijna standaard in e-land: deurhandels die in de koets verdwijnen en naar buiten schuiven als de auto benaderd wordt. Inclusief sfeerlampjes die de voeten beschijnen bij duisternis. Beeld Nio

De ET7 is te koop vanaf 72.900 euro, maar voor dit bedrag moet je de accu erbij huren. Dat kost 169 euro per maand voor de 75-kilowattuurversie en 289 euro voor de 100-kWh-variant. Wil je de accu erbij kopen, dan komt er 12 duizend euro voor de kleine variant bij, en 21 duizend euro voor de grote. Alleen klanten die de accu huren, kunnen terecht bij een accuwisselstation.

SPECS

Nio ET7 elektrische sedan

Vanaf 72.900 euro (met huuraccu)

Actieradius: 520 kilometer (met de 100 kWh accu)

Lengte, breedte, hoogte: 510,1 x 198,7 x 150,9 cm

Massa: 2.454 kg

Hoofdbeeld Beeld Nio