Niet te kakkineus, wel sierlijk en zomers: zo gaan we de loafer dragen deze zomer

Vanaf links: Versace, Tiger of Sweden, Paul & Joe, Miu Miu, Salvatore Ferragamo Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen als het aan de ontwerpers ligt?

Instappers die we al naar gelang het type ook loafers, moccasins, penny shoes of car shoes noemen. Het woord moccasin komt uit de Algonkin-taal en verwijst naar de handgemaakte stappers van de oorspronkelijke bevolking van Noord-Amerika. De Weejun pennyloafer stamt uit Noorwegen (Weejun is een verbastering van Norwegian), waar vissers ze droegen. Naderhand werd het schoeisel geadopteerd door Amerikaanse kakkers, waarna de rest van de wereld volgde.

Hoe gaan wij ze dragen?

Niet te kakkineus, wel sierlijk en zomers, onder een vrolijke jurk of een korte broek. Met name de Italianen zijn meesters in het maken van fraaie loafers. De Gucci horsebit loafer stamt uit 1953, de Tod’s Gommino (genoemd naar de bolletjes op de zool en favoriet van Prinses Diana) werd onlangs geherlanceerd. Ook Prada en Miu Miu toonden ze dit seizoen, en Marni kwam met een gebreide variant. Ook gespot: loafers met plateauzool, zie Paul & Joe, Versace en Saint Sintra.

Een bekend mens

De loafer begon als herenschoen, maar werd vanaf de jaren vijftig enthousiast gedragen door vrouwen. Audrey Hepburn danste er de splinters mee uit de vloer van de beatkelder in Funny Face. Ook Grace Kelly was fan en liet in Rear Window als het subliem geklede personage Lisa Carol Fremont zien dat je met een simpel overhemd, een spijkerbroek en een paar instappers ook best de diva uit kunt hangen, net als de immer coole Kate Moss.

Waar kopen we dat?

Leren ‘puffy moc’ moccasins van AGL, € 285

Weejuns pennyloafer in zwart/wit van G.H. Bass, € 160

Gele ‘Kate’ gommino’s van Tod’s, € 570

Blauwe ‘trompe l’oeil’ jaquardgebreide moccasins van Marni, € 690