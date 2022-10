Niet één minpunt te ontdekken aan de e-bike van Harley Davidson. Nou ja, de prijs misschien

Serial1 Rush City

Nooit gedroomd over een motor. Dus ook nooit gedacht ooit nog eens op een Harley-Davidson te rijden. Toch is het er, zonder motorrijbewijs, van gekomen. Stiekem maakt de Amerikaanse motorbouwer sinds een paar jaar namelijk ook e-fietsen. Ze verschijnen onder de naam Serial1, naar het bedrijf dat ze maakt. En dat bedrijf is in bezit van Harley. Het logo van Serial1 herbergt de beroemde 1 van Harley en op het frame prijkt bescheiden maar duidelijk leesbaar Harley-Davidson. Hoe Harley wil je het hebben?

Maar goed, Blik reed dus op een Serial1. Dat Amerikanen goede fietsen kunnen maken, is dankzij merken als Cannondale, Trek en Specialized bekend, maar dat een motorfabrikant zó’n goede fiets kan maken, verraste toch. Want wat een geweldige fiets is de Rush City. Het is van de drie modellen die Harley maakt de ‘gewoonste’. Van de andere twee is de Mosh Tribute een peperduur eerbetoon aan Harleys eerste motorfiets (€ 6.350).

De rubriek Blik test auto’s en fietsen, signaleert opvallende randzaken en doet daarvan elke twee weken verslag.

De Mosh City is een stadse terreinfiets met maar één versnelling. Die is goedkoper (€ 4.025) dan de Rush waarmee Blik een paar weken de blits mocht maken. De prijs is lager omdat de Mosh onder meer een mindere accu heeft en de CVT van de Rush ontbeert. En dat laatste, die CVT, het automatische versnellingssysteem van Enviolo, is een van de dingen die van de Rush zo’n begerenswaardige fiets maken.

Als een van de eerste fietsen heeft de Rus City achter in de uiteinden van het frame remlichten. De naaf is van Enviolo en is superieur.

Enviolo is een Amerikaanse fabrikant van versnellingssystemen. Hun traploze automatische CVT (continu variabele transmissie) zit onder meer ook op de topmodellen van de Nederlandse Qwic-fietsen en op de duurdere e-bakfietsen. Het maakt een fiets dus meteen fors duurder, maar Blik zou het extra bedrag er graag voor over hebben, als we zouden overwegen nog één keer in ons leven een ultieme e-fiets te kopen. Dankzij een eigen app van Enviolo kun je de CVT naar eigen voorkeur instellen, bijvoorbeeld wanneer je, zoals Blik, de trapfrequentie in de standaardinstelling bij de hogere snelheden te laag vindt.

Een perfect werkende traploze automatische versnelling resulteert in een perfecte rit, als de rest van de fiets een beetje meewerkt. En dat doet de Rush City. Hij heeft op het oog overdreven brede banden, maar heb je daar eenmaal mee gereden, dan wil je geen andere meer: fantastische wegligging, extreem gevoel van veiligheid. Daar draagt ook het voldoende stijve aluminium frame aan bij natuurlijk, en vooral ook de plaats van de compacte, bijna vierkante accu. Die hebben ze bij Serial1 laag, vlak boven de middenmotor geplaatst. Bij de meeste fietsen ligt-ie op de bagagedrager of zit-ie in de schuine buis van het frame. Dan ligt het gewicht hoger, en hoe dat de wegligging beïnvloedt merk je pas als je op de Rush wegrijdt.

De accu ligt erg laag in de fiets: een weldaad voor de wegligging.

Dat wegrijden gaat, als je niet oplet, razendsnel. De vier ondersteuningsstanden, die bij veel fietsen nauwelijks verschil uitmaken, zijn hier goed van elkaar te onderscheiden. In de hoogste stand, ‘boost', spuit je figuurlijk bij aanraking van de pedalen weg, mogelijkerwijs niet eens zonder gevaar. Blik vond de stand 'sport’ voldoende pittig; de eco-stand kon daarentegen op hoongelach rekenen. Die buitensporige acceleratie dankt de fiets ook aan een krachtige middenmotor (90 Nm) van Brose, een snel groeiend Duits miljardenbedrijf. Voor het fietsdepartement van Blik een nieuwe naam, maar het bedrijf claimt dat van elke twee nieuwe elektrische voertuigen er een minstens één product van Brose herbergt.

Diefstal De Serial1 wordt online verkocht en komt, zoals vaker tegenwoordig, in een doos. En ook, zoals vaker met buitenlandse (en sommige Nederlandse) fietsen, zonder slot. Wel heeft de Rush City een (trage) app die niet veel om het lijf heeft maar wel de fiets zou moeten beschermen tegen diefstal. Als de fiets wordt verplaatst terwijl deze door de app ‘op slot’ is gezet, krijgt de eigenaar een melding en gaat de koplamp van de fiets een tijdje knipperen. De dief kan de fiets meenemen, maar zal de motor niet aan de praat krijgen. Maar of dat in Nederland een afdoende diefstalbeveiliging is? Blik gebruikte voor de zekerheid een heel stevig kettingslot.

Het logo is tevens dagrijlicht, maar voldoet in het donker ook, al kun je dan beter ook de vierkante ledlamp op het stuur aanzetten.

Wat Blik verder inneemt voor deze figuurlijke zwaargewicht (hij oogt als een mastodontje maar weegt slechts 21,9 kg) zijn slimme details: de motor is goed weggewerkt, zodat je hem nauwelijks hoort, als een van de eerste fietsen heeft hij remachterlichten, de remschijven zijn enigszins beschut tegen vuil en door de slimme bouw van het frame hoeft dat geen punt te hebben waar het kan worden ‘opengemaakt’, wat bij bijna alle fietsen wel nodig is om de aandrijfriem te kunnen vervangen.

Nee, naar een motor verlangen we nog altijd niet, naar een Harley-Davidson sinds kort des te meer.

Door een slim ontwerp van het frame hoeft daar geen 'knip' in om de aandrijfriem te kunnen vervangen.

Gereden Serial1 (‘Powered by Harley-Davidson’) Rush City Prijs € 5.250 Gewicht 21,9 kg Motor Brose S Mag Vermogen 90 Nm Accu 706 Wh Versnellling Enviolo Automatiq CVT Overbrenging Gates Carbon Belt Drive

'Powered by': Links het logo van Serial1, rechts van Harley-Davidson.