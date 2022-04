Netflix streamen op het plafond klinkt veelbelovend, maar de Freestyle maakt geen verpletterende indruk

Beeld Samsung

Is het een lamp? Is het een luidspreker? Is het een projector? De Freestyle van Samsung is alles ineen, jubelt de maker. Dat klopt, maar het is vooral een (fraai vormgegeven) draagbare projector die films, presentaties of andere beelden op muren of plafonds kan weergeven. Dat laatste kan dankzij het handige 180 graden-draaimechanisme. Recht omhoog gericht kan de eigenaar vanuit zijn bed genieten van scherp hd-beeld (maximaal 100 inch) op het plafond, van bijvoorbeeld Netflix of Videoland. Samsung zegt zich op millennials te richten. Zij zullen geen actieve herinneringen hebben aan het gedoe met ouderwetse dia-projectors. Dat gaat nu allemaal anders: de Freestyle stelt automatisch scherp en projecteert een rechthoekig scherm, ook als de projector er in een scheve hoek op schijnt.

Het vertonen van beelden geschiedt op verschillende manieren. Allereerst via de afstandsbediening en het smart-tv-platform dat Samsung op dit apparaat heeft gezet. Daarop zijn een flink aantal apps beschikbaar, zoals Netflix, Viaplay, Disney, YouTube, NPO en HBO Max. Ziggo ontbreekt helaas. Ziggo-abonnees die live tv willen kijken, zullen dat met hulp van het mobieltje moeten doen, door de daar geopende beelden (films, foto’s, presentaties) naar de Freestyle te projecteren. Met een Samsung-mobieltje gaat dat het eenvoudigst, maar met bijvoorbeeld een iPhone lukt het ook. Ook kan een spelcomputer of laptop via een kabel worden gekoppeld.

Tekst gaat verder onder de foto Beeld Samsung

Het apparaat past de kleuren aan op basis van de kleur van de muur waarop de beelden getoond worden. Dat gaat redelijk goed, maar uiteindelijk presteert de projector duidelijk het beste op witte muren en bij afwezigheid van zonlicht. Wie topkwaliteit in 4K wil, is overigens met dit apparaat aan het verkeerde adres. De ingebouwde speaker klinkt prima voor het kijken naar een film, maar verwacht geen soundbarkwaliteit.

Dan die derde functie: als geavanceerde lamp. De projector kan leuke kleurtjes op muren toveren, en voorgeprogrammeerde teksten als ‘Happy Birthday’ of een scène als een knapperend haardvuur. Leuk en aardig, maar niet meer dan dat.

Hoe handig het kantelmechanisme ook is en hoe fraai de vormgeving: de Freestyle laat geen verpletterende indruk achter. De software werkt nét niet goed genoeg (de Gadgetdesk kreeg de projector in combinatie met een iPhone niet aan de praat via de SmartThings-app van Samsung, maar alleen omslachtiger via de afstandsbediening) en het gemis van een ingebouwde batterij voor écht draagbaar gemak laat zich voelen. Het belangrijkste minpunt is de stevige prijs. Er zijn goedkopere handzame projectors op de markt.